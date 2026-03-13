Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima arrasta Dudu para cancelar teste de paternidade

Em «Amor à Prova», Maria de Fátima (Rita Pereira) reage com fúria ao descobrir que Dudu (Tomás Taborda) fez um teste para confirmar se Sammy (José Fidalgo) é realmente o seu pai. Revoltada, confronta o filho, que se tenta justificar, explicando que apenas quer ter a certeza de que Rosinha não é sua irmã.
Perante a revelação, Dudu fica atónito quando a mãe exige que ele vá imediatamente ao laboratório cancelar o teste. Determinada a impedir que a verdade venha à tona, Maria de Fátima agarra-o com firmeza, insistindo que ele a acompanhe naquele momento e lembrando-lhe que é sua mãe e que ele ainda é menor de idade.
Contrariado e sem grande margem de escolha, Dudu acaba por se deixar arrastar, enquanto Susette (Inês Faria) assiste a toda a cena completamente espantada com a tensão e a atitude de Maria de Fátima.