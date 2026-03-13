Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima arrasta Dudu para cancelar teste de paternidade

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:39
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima arrasta Dudu para cancelar teste de paternidade - TVI

Maria de Fátima entra em pânico.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Maria de Fátima (Rita Pereira) reage com fúria ao descobrir que Dudu (Tomás Taborda) fez um teste para confirmar se Sammy (José Fidalgo) é realmente o seu pai. Revoltada, confronta o filho, que se tenta justificar, explicando que apenas quer ter a certeza de que Rosinha não é sua irmã.

Perante a revelação, Dudu fica atónito quando a mãe exige que ele vá imediatamente ao laboratório cancelar o teste. Determinada a impedir que a verdade venha à tona, Maria de Fátima agarra-o com firmeza, insistindo que ele a acompanhe naquele momento e lembrando-lhe que é sua mãe e que ele ainda é menor de idade.

Contrariado e sem grande margem de escolha, Dudu acaba por se deixar arrastar, enquanto Susette (Inês Faria) assiste a toda a cena completamente espantada com a tensão e a atitude de Maria de Fátima.

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Após falar com Glória, Marcus pondera matar Vivi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Glória choca Marcus com nova proposta: «A Vivi tem de morrer»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Excessos alimentares de Maria de Fátima terminam da pior forma

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Marcus para o carro no meio da estrada e envolve-se com Vivi

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Ontem
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
3

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Ontem
4

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

qua, 11 mar
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

21 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Terra Forte
Ontem

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

A Protegida
qua, 11 mar

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

qua, 11 mar

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Amor à Prova
qua, 11 mar

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Amor à Prova
qua, 11 mar
FORA DO ECRÃ

Foi uma das maiores estrelas de «Morangos com Açúcar», tornou-se hospedeira e voltou à representação

Cacau
Ontem

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Ontem

«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial

Ontem

«Fizemos tudo por ti»: Ator e modelo famoso despede-se do seu melhor amigo

Ontem

«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão

Amor à Prova
Ontem

Cara bem famosa fica furiosa com críticas e atira: «Vão lavar a loiça»

Ontem
Mais Fora do Ecrã