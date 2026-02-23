Terra Forte

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 7min
Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca - TVI

Um pormenor que passou despercebido na Gala da TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Durante a noite de sábado, 21 de fevereiro, algumas das caras mais conhecidas da televisão nacional reuniram-se no Casino Estoril para celebrar o 33.º aniversário da TVI. Como é habitual nestas ocasiões, a gala exigiu looks à altura do glamour e da sofisticação da passadeira vermelha, e Rita Pereira, que dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte» não podia faltar.

A atriz destacou-se imediatamente pelo seu outfit monocromático em preto, que rapidamente se tornou um dos mais comentados e simbólicos da noite. Para a gala, Rita escolheu um vestido comprido, ligeiramente transparente e rendado, que conjugou com um véu na mesma cor e com detalhes rendados, bem como uma capa transparente. O resultado transportou os observadores para o mundo da iconografia católica, evocando as clássicas representações de santas, muitas vezes mostradas com véus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rita Pereira (@hyndia)

Para complementar a estética, Rita Pereira acrescentou joias estratégicas, incluindo múltiplos anéis, colares e pulseiras, muitas com cruzes, reforçando ainda mais a simbologia do look. Mas a atriz guardou um detalhe especial para o final da noite: uma liga preta, que adicionou um toque subtil e ousado à composição geral do seu visual.

Entre glamour, simbolismo e pequenos pormenores, Rita Pereira conseguiu criar um look único e memorável, provando que na passadeira vermelha não é apenas a elegância que conta, mas também a criatividade e a capacidade de contar uma história através da moda.

 

Relacionados

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Eva está apaixonada por uma mulher?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Susette descobre o motivo da chantagem de Maria de Fátima a Flor

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Terra Forte
sex, 20 fev

Terra Forte: Revelação de Sammy deixa Flor chocada

Terra Forte
qui, 19 fev
Mais Terra Forte

Mais Vistos

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem
1

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
1 set 2025
2

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
3

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Ontem

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje
FORA DO ECRÃ

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã