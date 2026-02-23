Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Durante a noite de sábado, 21 de fevereiro, algumas das caras mais conhecidas da televisão nacional reuniram-se no Casino Estoril para celebrar o 33.º aniversário da TVI. Como é habitual nestas ocasiões, a gala exigiu looks à altura do glamour e da sofisticação da passadeira vermelha, e Rita Pereira, que dá vida a Maria de Fátima na novela «Terra Forte» não podia faltar.

A atriz destacou-se imediatamente pelo seu outfit monocromático em preto, que rapidamente se tornou um dos mais comentados e simbólicos da noite. Para a gala, Rita escolheu um vestido comprido, ligeiramente transparente e rendado, que conjugou com um véu na mesma cor e com detalhes rendados, bem como uma capa transparente. O resultado transportou os observadores para o mundo da iconografia católica, evocando as clássicas representações de santas, muitas vezes mostradas com véus.

Para complementar a estética, Rita Pereira acrescentou joias estratégicas, incluindo múltiplos anéis, colares e pulseiras, muitas com cruzes, reforçando ainda mais a simbologia do look. Mas a atriz guardou um detalhe especial para o final da noite: uma liga preta, que adicionou um toque subtil e ousado à composição geral do seu visual.

Entre glamour, simbolismo e pequenos pormenores, Rita Pereira conseguiu criar um look único e memorável, provando que na passadeira vermelha não é apenas a elegância que conta, mas também a criatividade e a capacidade de contar uma história através da moda.