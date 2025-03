Rita Pereira sobre o vídeo polémico da filha: «Aprendi que a única coisa que não posso dizer é...»

No dia 28 de março, Rita Pereira marcou presença no programa Dois às 10, onde abordou diversos temas, incluindo as polémicas nas redes sociais e a forma como lida com elas.

Rita Pereira esteve no centro das atenções após partilhar um vídeo da sua filha, Lowê, de apenas quatro meses, que gerou polémica nas redes sociais. No registo, a bebé aparece a chorar enquanto a atriz cozinha, uma situação que levou a diversas reações por parte dos seguidores.

Esta situação, foi um dos temas abordados na conversa da atriz com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', onde a atriz revelou que, ao longo do tempo, se habituou às críticas e aprendeu a desvalorizá-las, embora admita que, em algumas ocasiões, ainda a possam magoar. Rita Pereira afirmou que muitos dos que a criticam estão apenas à procura de atenção, sublinhando que ela própria acaba por ser "palco" para muita gente.

E acrescenta: «Aprendi que a única coisa que não fazer é usar a palavra birra antes dos 6 meses. Estou só à espera que a minha filha faça seis meses, depois já posso usar a palavra birra porque antes disso não posso».

Sabia que esta ida da atriz ao programa «Dois às 10» começou com um pequeno percalço? Ainda assim, a atriz mostrou-se uma verdadeira profissional, provando que nunca falha aos compromissos a que se propõe.

Tudo começou no dia anterior, 27 de março, quando a atriz se tinha deslocado a uma clínica para aquilo que pensava ser uma simples consulta de rotina para avaliar o estado da sua pele. No entanto, acabou por se deparar com uma situação inesperada: tinha-se esquecido de que nesse dia estava marcada a segunda fase do tratamento que está a realizar para o melasma.

O problema? A pele do rosto da atriz ficou visivelmente avermelhada após o procedimento, algo que continuaria até ao dia seguinte, dia em que se tinha comprometido a ir ao programa 'Dois às 10'.

Em stories no Instagram, Rita Pereira explicou a situação com o habitual bom humor. A atriz revelou:

«Ontem, quando cheguei à consulta, achei que ia a uma consulta de rotina, para ver como estava o meu rosto, mas não, era a segunda sessão do tratamento de melasma. Decidi fazer, pois não queria falhar com eles. E hoje tenho o Dois às 10 com a Cristina Ferreira, com quem também não posso falhar. Jamais iria falhar um compromisso de trabalho por não estar esteticamente como esperado, portanto, vou mesmo assim. É só quem me segue saberá porquê».

No vídeo que partilhou, podemos ver a atriz após o tratamento estético. Com muito humor, a atriz disse: «Aposto que nunca ninguém foi assim para a televisão. Até ela [Lowê] se está a rir. Pois não sei… disse que ia e esqueci-me que tinha o tratamento. Eu não falto com os meus compromissos de trabalho, eu não falto. Eu vou assim, amor, para a televisão».

A boa disposição de Rita Pereira não passou despercebida e foi rapidamente comentada por Cristina Ferreira, que reagiu aos stories da atriz, dizendo: «Mandou-me mensagem a dizer: não te assustes quando entrar no programa».

Veja o vídeo, partilhado pela atriz, aqui:

