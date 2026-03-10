Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar

  • Há 2h e 2min
Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar - TVI

Sammy questiona intenções de Maria de Fátima sobre Flor.

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) admite a Álvaro (José Wallenstein)  que não há novidades sobre Marcus (Vitor Hugo). Entretanto, Susette alerta-o de que Maria de Fátima (Rita Pereira) parece muito mal, levando Sammy a ir ao quarto para verificar a situação. Lá, encontra Maria de Fátima debilitada, que lhe confessa ter passado a noite a vomitar. Preocupado, Sammy exige explicações sobre o seu descontrolo alimentar.

Em seguida, Maria de Fátima revela que decidiu devolver a casa a Flor (Benedita Pereira) e que pretende sair dali em breve. Sammy mostra-se desconfiado quanto às suas intenções, mas Maria de Fátima insiste que tudo não passa de uma forma de acertar contas. A discussão intensifica-se quando Sammy critica a decisão dela, por não ter em consideração os filhos ao sair da casa.

No meio do conflito, Maria de Fátima nota que Cobra lhe deixou várias mensagens, deixando-a apreensiva com a possibilidade de Vivi estar viva, acrescentando ainda mais tensão à situação.

Sammy está cada vez mais perto da verdade: 

