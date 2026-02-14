Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima está nas mãos do pior inimigo (e não é Cobra)

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima está nas mãos do pior inimigo (e não é Cobra) - TVI

A mulher de Sammy está prestes a ser 'destruída'.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) revê a entrevista de Rufino, furiosa por ela o ter apelidado de nova rica. Caio entra com Rufino. Maria de Fátima e Rufino (Vitor Norte olham-se de imediato em despique. Maria de Fátima confronta Rufino a perguntar-lhe por que decidiu começar a arranjar-lhe problemas agora depois de tantos anos em que se manteve em silêncio.

Rufino, a dizer provocador a Maria de Fátima saber que foi por mérito próprio que ela conseguiu chegar àquela posição por ter sido amante de Manuel (António Capelo), revela que decidiu agora ameaçá-la por saber do contrato que ela fez Flor (Benedita Pereira) assinar para ela ficar com tudo que é da família, exigindo que ela o destrua. Maria de Fátima olha-o atónita. Rufino nega a Maria de Fátima ter sido através de Flor que soube da existência desse contrato, referindo que estavam presentes no ato um advogado e um notário. Maria de Fátima diz a Rufino ter tido motivos fortes para fazer Flor prescindir da herança da família. Rufino olha-a expectante. Rufino continua a discutir com Maria de Fátima a dizer que não vai deixar que ela roube Flor, que por ser tão boa pessoa deixa que ela lhe faça tudo o que quer. Maria de Fátima irrita-se e mostra a Rufino o vídeo de Flor e Sammy, questionando-o se depois daquilo ainda vai dizer que Flor é assim tão inocente. Rufino admite a Maria de Fátima perceber agora que ela esteja tão zangada com Flor por ela se ter envolvido com Sammy, mas diz que nesse caso as coisas ficam quites entre elas, bastando agora ela rasgar o contrato que assinou com ela. Maria de Fátima recusa, com Rufino a avisar que nesse caso irá revelar o que sabe sobre ela. Maria de Fátima olha-o em fúria impotente.

Recorde-se que Rufino sabe de tudo:

