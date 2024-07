Rita Pereira sofre percalço no dia anterior à festa de verão da TVI: «Fui para o hospital»

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Rita Pereira marcou presença na festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

No entanto, no dia anterior, a atriz teve de ir parar ao hospital: «Fui para o hospital, porque tenho uma lesão no pé. Uma lesão que é antiga, mas que agora voltou e estou coxa. Mas, está tudo bem. Faltei ao treino para ir ao hospital e estive lá com senha prioritária para fazer uma ecografia ao pé... das 9horas da manhã até ao meio dia e meia».

«Só aos oito meses é que posso fazer um raio x para ver se voltei a rachar o pé, porque é uma lesão que eu tinha feito quando tinha 16 anos», revelou.

No entanto, este percalço não impediu a atriz de estar presente na festa de verão da TVI e de arrasar com um look incrível: