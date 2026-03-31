«A pensar em ti»: Rita Salema faz homenagem comovente a Almeno Gonçalves

Almeno Gonçalves e Rita Salema foram casados no início da década de 90, uma união que, apesar de ter terminado, deixou como fruto a sua filha, Francisca. Após a separação, tudo indica que os dois atores se distanciaram, mantendo relações discretas, mas sempre ligadas pelo vínculo familiar.

Recentemente, o mundo artístico português ficou de luto com a morte de Almeno Gonçalves, aos 66 anos, vítima de um cancro no cólon que se revelou fulminante. A perda do ator deixou uma marca profunda em familiares, amigos e fãs, que lembram o seu talento e carisma nos palcos e ecrãs portugueses.

No dia 27 de março, data em que se celebra o Dia Mundial do Teatro, Rita Salema prestou uma homenagem especial e emocionante ao ex-companheiro, demonstrando a sua admiração e carinho: «Hoje, dia mundial do teatro, diz o espetáculo a pensar em ti, querido Meno.»

A publicação da atriz emocionou seguidores e colegas de profissão, que rapidamente encheram as redes sociais de mensagens de apoio e reconhecimento: «Que linda homenagem ❤️ ele ficou muito feliz ✨»

Entre outros inúmeros comentários que transmitiam força, amor e respeito pelo casal e pela memória de Almeno Gonçalves. Esta homenagem reflete não só a importância do ator na vida de Rita e da filha, mas também o impacto que Almeno Gonçalves teve no teatro e na televisão portuguesa, deixando um legado de talento, dedicação e inspiração para as novas gerações.