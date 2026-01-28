“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 4min
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta - TVI

Rita Salema reage e gera onda de atenção imediata.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A tempestade Kristin, também conhecida como depressão Kristin, está a atravessar Portugal Continental esta terça-feira, 28 de janeiro de 2026, deixando um rasto de impactos severos em várias regiões do país. Ventos muito fortes, chuva intensa e condições meteorológicas extremas marcaram uma noite particularmente difícil, levando muitos portugueses — incluindo figuras públicas — a recorrerem às redes sociais para expressar receios, alertas e mensagens de solidariedade.

Entre as vozes que mais se destacaram está a da atriz Rita Salema, que fez um apelo urgente e contundente em defesa dos animais, alertando para os riscos acrescidos que estes enfrentam em situações de mau tempo extremo. A atriz começou por sublinhar a gravidade da situação com uma mensagem clara e direta: «APELO URGENTE! PROTEGER UM ANIMAL NÃO É UM FAVOR, É UM DEVER LEGAL E MORAL»

Rita Salema reforçou ainda que a Proteção Civil emitiu avisos vermelho e laranja para todo o território continental, devido às condições meteorológicas adversas, apelando à responsabilidade dos tutores num momento crítico. A atriz alertou para o sofrimento silencioso dos animais, lembrando que sentem frio, medo, dor e pânico, e que deixá-los expostos ao exterior pode ter consequências fatais.

No seu desabafo, destacou riscos como hipotermia, ferimentos graves e choque, deixando orientações claras para este tipo de situações: trazer os animais para dentro de casa, garantir um espaço seco, abrigado e seguro, nunca deixar cães acorrentados ou isolados e verificar também o estado de animais pertencentes a vizinhos, idosos ou em contextos de maior vulnerabilidade.

A mensagem gerou uma forte onda de reação nas redes sociais, com muitos seguidores a prometerem partilhar o alerta e a relatarem situações preocupantes. Entre os comentários, surgiram testemunhos de cuidadores de animais de rua que viram abrigos improvisados serem destruídos pelo vento, deixando gatos e cuidadores em aflição, bem como apelos para que os tutores assumam a sua responsabilidade.

Num momento em que a força da natureza se faz sentir com especial intensidade, o apelo de Rita Salema surge como um lembrete poderoso de que a proteção dos animais não é opcional, mas sim um dever ético, legal e humano, especialmente em situações de emergência como a provocada pela tempestade Kristin.

Relacionados

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

Mais Vistos

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

4 ago 2025
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
Hoje
2

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

seg, 26 jan
3

“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Plano cruel para destruir e desmascarar Maria de Fátima está em marcha

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais

Terra Forte
11 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi deixa Marcus a sangrar para proteger Armando

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Afinal, Melanie anda a mentir a todos

Amor à Prova
Hoje

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Hoje

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Hoje

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno vira-se contra Cris?

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«A melhor escolha da nossa vida»: A decisão de Madalena Aragão e João Neves que os vai unir para sempre

A Fazenda
Hoje

Ao fim de 15 anos juntos, Sara Barradas e José Raposo tomam decisão: «A chorar por dentro»

Hoje

Bárbara Norton de Matos alvo de ataques e ameaças após opinião polémica: «Chocada»

Hoje

«Gosto tanto de ti»: Diogo Amaral emociona mulher especial e não é Jessica Athayde

Amor à Prova
Hoje

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Hoje

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Hoje
Mais Fora do Ecrã