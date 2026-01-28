“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

A tempestade Kristin, também conhecida como depressão Kristin, está a atravessar Portugal Continental esta terça-feira, 28 de janeiro de 2026, deixando um rasto de impactos severos em várias regiões do país. Ventos muito fortes, chuva intensa e condições meteorológicas extremas marcaram uma noite particularmente difícil, levando muitos portugueses — incluindo figuras públicas — a recorrerem às redes sociais para expressar receios, alertas e mensagens de solidariedade.

Entre as vozes que mais se destacaram está a da atriz Rita Salema, que fez um apelo urgente e contundente em defesa dos animais, alertando para os riscos acrescidos que estes enfrentam em situações de mau tempo extremo. A atriz começou por sublinhar a gravidade da situação com uma mensagem clara e direta: «APELO URGENTE! PROTEGER UM ANIMAL NÃO É UM FAVOR, É UM DEVER LEGAL E MORAL»

Rita Salema reforçou ainda que a Proteção Civil emitiu avisos vermelho e laranja para todo o território continental, devido às condições meteorológicas adversas, apelando à responsabilidade dos tutores num momento crítico. A atriz alertou para o sofrimento silencioso dos animais, lembrando que sentem frio, medo, dor e pânico, e que deixá-los expostos ao exterior pode ter consequências fatais.

No seu desabafo, destacou riscos como hipotermia, ferimentos graves e choque, deixando orientações claras para este tipo de situações: trazer os animais para dentro de casa, garantir um espaço seco, abrigado e seguro, nunca deixar cães acorrentados ou isolados e verificar também o estado de animais pertencentes a vizinhos, idosos ou em contextos de maior vulnerabilidade.

A mensagem gerou uma forte onda de reação nas redes sociais, com muitos seguidores a prometerem partilhar o alerta e a relatarem situações preocupantes. Entre os comentários, surgiram testemunhos de cuidadores de animais de rua que viram abrigos improvisados serem destruídos pelo vento, deixando gatos e cuidadores em aflição, bem como apelos para que os tutores assumam a sua responsabilidade.

Num momento em que a força da natureza se faz sentir com especial intensidade, o apelo de Rita Salema surge como um lembrete poderoso de que a proteção dos animais não é opcional, mas sim um dever ético, legal e humano, especialmente em situações de emergência como a provocada pela tempestade Kristin.