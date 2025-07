«Entrem em contacto comigo»: Rita Salema faz partilha alarmante e pede ajuda nas redes sociais

Rita Salema, atriz de «Festa é Festa» e professora de teatro, lançou um apelo nos stories do Instagram, demonstrando preocupação com o desaparecimento de uma senhora.

Rita Salema, atriz que dá vida a Josefa na popular série «Festa é Festa», recorreu aos seus stories do Instagram para lançar um apelo urgente. Para além da sua carreira na representação, Rita é também professora de teatro, sendo muito querida pelos seus alunos, que valorizam o seu empenho e dedicação.

Foi através da sua conta pessoal no Instagram que a atriz partilhou a fotografia de uma senhora desaparecida, pedindo ajuda aos seus seguidores: «Se alguém souber de algo, pf entrem em contacto comigo.» Esta publicação revela a preocupação de Rita com o caso, reforçando o pedido de colaboração pública.

Veja aqui a publicação da atriz:

A mulher em questão sofre de demência e desapareceu no dia 29 de julho, em São João do Estoril. A situação é delicada, pois o estado de saúde da senhora pode colocar a sua segurança em risco. A partilha feita pela atriz visa aumentar a visibilidade do caso e apelar à comunidade para que ajude a encontrar a pessoa desaparecida o mais rapidamente possível.

Fique a conhecer melhor a atriz numa conversa onde partilha um momento angustiante da sua vida:

