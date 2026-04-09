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Este foi o gesto de Rita Salema que derreteu o coração dos portugueses: «Estava perdido...»

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  • Hoje às 14:30
Este foi o gesto de Rita Salema que derreteu o coração dos portugueses: «Estava perdido...» - TVI

Rita Salema emociona fãs.

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A atriz Rita Salema protagonizou um gesto emocionante que conquistou o coração dos seus seguidores. Esta semana, Rita encontrou um cão perdido na rua e não hesitou em ajudá-lo. No seu Instagram, partilhou toda a história e apresentou o animal, a que chamou Vita.

Segundo contou, saía das aulas quando quase atropelou o cão: «Saí agora das aulas, fui para casa e de repente, por acaso, ia atropelando um cão lindíssimo, a que chamei Vita e que estava perdido e então levei-o para casa, porque entretanto entrou logo no meu carro, levei-o para casa, dei-lhe jantar, fui ao veterinário, vi no chip quem eram os donos, os donos estavam no aeroporto, que vêm agora buscá-lo, mas entretanto tive que vir aqui à escola buscar o meu telemóvel, que também me tinha esquecido, mas tenho que vos mostrar a minha Vita, que vou ter que entregá-la agora aos donos.»

Rita mostrou-se visivelmente emocionada e feliz por salvar o animal e fazer o bem, proporcionando a Vita um jantar, cuidados veterinários e até uma viagem de carro antes de ser entregue aos donos. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com seguidores e fãs a elogiar o gesto da atriz.

O dono do cão comentou: «Muito obrigado, ficámos super preocupados quando recebemos a chamada do veterinário. Mas já vi que ficou bem entregue e teve um dia incrível, andou de carro e comeu bastante». Outros internautas escreveram: «Já ficava connosco nas aulas ❤️. É um amor! Ainda bem que se cruzou com a pessoa certa e já está com a família 🙏», «Esse teve sorte», «O coração da Rita vale ouro» ou «És maravilhosa! Um exemplo de pessoas! Precisávamos de mais Ritas no mundo». Houve ainda quem lhe deixasse mensagens mais pessoais: «Eu gosto muito da Rita, está no meu coração. Muitos beijinhos e que Nossa Senhora esteja no seu caminho e lhe dê muito sucesso na carreira de atriz e como professora de teatro. Eu gostava de ser seu aluno.»

Este episódio reforça a imagem de Rita Salema como uma pessoa generosa e dedicada, mostrando que pequenos gestos podem ter um grande impacto na vida de seres vivos e inspirar todos à sua volta.

Se quiseres, posso também criar uma versão ainda mais emotiva e leve, perfeita para partilha direta no Instagram ou Facebook, destacando os momentos mais ternurentos da história. Queres que faça?

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