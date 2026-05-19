Rita Salema fica em alerta máximo ao ver situação crítica à sua frente: «Vomitou sangue»

Foi um fim de semana duro para a atriz Rita Salema, que viu o seu cão Baguette enfrentar um grave problema de saúde poucos meses depois de ter sido adotado. O patudo, que chegou à vida da artista há cerca de três meses, acabou por ser levado de urgência ao veterinário depois de apresentar sintomas preocupantes, incluindo vómitos com sangue.

Através das redes sociais, Rita Salema partilhou o momento difícil que estava a viver, deixando os seguidores alarmados com o estado do animal. “Hoje, o meu Baguette acordou às 3h da manhã a vomitar, depois vomitou sangue, fez sangue e estamos no veterinário, já depois de vários tratamentos. Vai agora fazer uma ecografia e rezarmos para não ser nada de muito grave”, escreveu a atriz.

A publicação rapidamente gerou uma onda de apoio e solidariedade por parte dos fãs, que não demoraram a deixar mensagens de força e esperança. “As melhoras, vai tudo correr bem”; “Oh, querido Baguette, que tudo corra bem”; “Força, vai correr tudo bem! Vocês os dois merecem ser muito felizes”; ou ainda “Vai ficar bem”, foram algumas das reações deixadas na caixa de comentários.

Mais tarde, a atriz revelou que Baguette tinha sido diagnosticado com uma colite ulcerosa, situação que obrigou o animal a permanecer internado sob observação médica. A notícia deixou os seguidores ainda mais sensibilizados, acompanhando atentamente todas as atualizações partilhadas pela artista.

Felizmente, o desfecho acabou por trazer algum alívio. Já na passada segunda-feira, 18 de maio, Rita Salema regressou às redes sociais para anunciar que o seu companheiro de quatro patas tinha recebido alta hospitalar.

“O meu Baguette teve alta, acaba os tratamentos em casa. A felicidade hoje na visita fez diferença numa alta antecipada. A calma ajuda na cura”, revelou a atriz, emocionando os seguidores com as boas notícias.

A ligação especial entre Rita Salema e Baguette acabou por tocar muitos fãs, sobretudo pela dedicação e carinho demonstrados pela atriz ao longo destes dias difíceis. Agora, já em casa e rodeado de amor, o patudo continua a recuperação, numa fase que se espera mais tranquila para ambos.

Recorde-se que a atriz é mãe de Francisca Salema, fruto do seu anterior relacionamento com o ator e autor Almeno Gonçalves que faleceu no final de 2025.

Reveja aqui uma das entrevistas mais profundas da atriz: