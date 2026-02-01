«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

A atriz Rita Salema, de 58 anos, conhecida por dar vida a Josefa na popular série «Festa é Festa», emocionou os fãs recentemente ao partilhar nas suas redes sociais um gesto de carinho especial. Rita recorreu ao Instagram para mostrar uma carta e um postal que recebeu de um amigo e colega muito especial, o ator Diogo Infante, que é reconhecido não só pelo seu talento, mas também pela amizade e carinho que demonstra aos que o rodeiam.

Na publicação, a atriz escreveu: «Não pude deixar de partilhar o postal que o meu @diogoinfanteoficial me deixou no camarim 🙏❤️»

O momento gerou uma onda de comentários emocionados e elogios por parte dos seguidores, que ficaram comovidos com a amizade entre os dois atores. Entre as várias mensagens destacam-se comentários como: «Rita e Diogo sois dois seres humanos que amo. Beijinhos aos dois.»

Muitos outros fãs aproveitaram para enaltecer tanto a generosidade e talento de Diogo Infante, como a sensibilidade e carisma de Rita Salema, reforçando a ligação próxima e afetuosa entre os colegas de profissão. Este gesto de amizade pública mostra que, para além do talento no ecrã, os laços de carinho e respeito entre atores são igualmente inspiradores, criando momentos de ternura que chegam diretamente ao público.