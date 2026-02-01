Festa é festa

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:22
«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso - TVI

Fãs emocionados com o gesto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Rita Salema, de 58 anos, conhecida por dar vida a Josefa na popular série «Festa é Festa», emocionou os fãs recentemente ao partilhar nas suas redes sociais um gesto de carinho especial. Rita recorreu ao Instagram para mostrar uma carta e um postal que recebeu de um amigo e colega muito especial, o ator Diogo Infante, que é reconhecido não só pelo seu talento, mas também pela amizade e carinho que demonstra aos que o rodeiam.

Na publicação, a atriz escreveu: «Não pude deixar de partilhar o postal que o meu @diogoinfanteoficial me deixou no camarim 🙏❤️»

O momento gerou uma onda de comentários emocionados e elogios por parte dos seguidores, que ficaram comovidos com a amizade entre os dois atores. Entre as várias mensagens destacam-se comentários como: «Rita e Diogo sois dois seres humanos que amo. Beijinhos aos dois.»

Muitos outros fãs aproveitaram para enaltecer tanto a generosidade e talento de Diogo Infante, como a sensibilidade e carisma de Rita Salema, reforçando a ligação próxima e afetuosa entre os colegas de profissão. Este gesto de amizade pública mostra que, para além do talento no ecrã, os laços de carinho e respeito entre atores são igualmente inspiradores, criando momentos de ternura que chegam diretamente ao público.

Relacionados

«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

Festa é Festa

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
seg, 26 jan

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
qui, 22 jan

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
qua, 21 jan

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
qua, 14 jan

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
16 dez 2025
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Hoje
1

Simão Fumega

qui, 29 jan
2

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: O momento e a reação de Rosinha e Dudu ao saberem que são irmãos

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: António trava relação entre Rosinha e Dudu e gera revolta familiar

Terra Forte
25 dez 2025
5

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Terra Forte
sex, 30 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Amor à Prova
sex, 30 jan

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

sex, 30 jan

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
Hoje

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
Hoje

“O peso do julgamento”: O desabafo emocionante de Marta Melro que está a tocar milhares de mães

Ontem

«A ter um déjà vu»: Agir lança novidade ao lado de alguém especial e deixa fãs ao rubro

sex, 30 jan

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

sex, 30 jan

“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

A Fazenda
qui, 29 jan
Mais Fora do Ecrã