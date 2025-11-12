Festa é festa

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

  Há 1h e 39min
Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho» - TVI

Um dos momentos mais felizes para a atriz.

A atriz Rita Salema, de 58 anos, conhecida por dar vida a Josefa na popular série «Festa é Festa», recorreu recentemente ao Instagram para mostrar momentos das suas férias em família em Cabo Verde. A atriz está com a sua mãe, a sua filha Francisca Salema e com o genro.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, a atriz surge junto da família, divertindo-se animadamente na piscina do hotel, transmitindo felicidade e descontração. A publicação destacou não só a alegria do momento como também a ligação próxima entre Rita e os seus familiares durante a viagem.

Na legenda, Rita Salema escreveu: "Férias de sonho, com família de sonho. Cabo Verde, que povo incrível, generoso, um mar de uma beleza inesquecível, fiquei apaixonada, voltarei com toda a certeza. Lema deste povo: 'NO STRESS' 🙏❤️ OBRIGADA CABO VERDE. Ilha do Sal". Com estas palavras, a atriz expressou encantamento pelo país e pela hospitalidade local, além de sublinhar a sua vontade de regressar.

A publicação recebeu rapidamente várias reações dos seguidores, que não pouparam elogios e mensagens carinhosas. Entre os comentários destacam-se: "Aaah que bom 💖💖 mas já com muitas saudades 🥹", "Aiiii que maravilla!! Adoro esse sítio! Aproveita querida", "Boas férias e viva a vida" e "Brutal, excelentes férias Rita❤️".

Com este registo, Rita Salema partilha o lado mais pessoal e familiar da sua vida, ao mesmo tempo que promove a beleza natural e a hospitalidade de Cabo Verde, mostrando que as férias em família podem ser momentos de pura alegria e descontração.

Relembre-se que, Francisca Salemafilha dos atores Rita Salema e Almeno Gonçalves, casou-se no passado sábado, dia 5 de julho, com Salvador Melo. A cerimónia, simples e intimista, decorreu rodeada de amor, família, amigos e alguns rostos bem conhecidos do público português.

Fique a conhecer melhor a atriz numa conversa onde partilha um momento angustiante da sua vida:

Hoje

Ontem

qui, 23 out

qua, 22 out

seg, 13 out

sáb, 11 out
