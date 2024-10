Robert de Niro e Maria Rueff juntos? Sim, é verdade e estão a dar que falar

Robert de Niro esteve em Portugal, onde marcou presença no Tribeca Film Festival.

Nesta primeira edição do evento em terras europeias, o ator e produtor americano foi fotografado ao lado de uma conceituada atriz portuguesa: Maria Rueff.

A atriz mostrou-se encantada com Robert de Niro: «Sem palavras pela honra! Mr De Niro».

Os seguidores não resistiram e 'inundaram' a caixa de comentários com elogios: «A honra também será dele quando vir do que a "nossa" Maria Rueff é capaz!», «A Maria merece estar nesse lugar ao lado de um dos melhores actores a nível mundial você também é das melhores atrizes do nosso país grande Maria Rueff», «Se ele conhecesse o seu trabalho, também se sentiria honrado, tenho a certeza».

De recordar que este festival foi criado por Robert De Niro e Jane Rosenthal, em Nova Iorque, há cerca de 20 anos. Experimentar o poder do cinema é a sua principal missão.