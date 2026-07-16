Custava quase 600 euros, mas este robot que limpa e lava a casa está agora disponível por pouco mais de 300

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Os robots aspiradores deixaram de ser apenas um gadget tecnológico e tornaram-se uma presença cada vez mais comum em muitas casas. A capacidade de limpar diferentes superfícies, contornar obstáculos e reduzir a necessidade de manutenção continua a atrair consumidores, sobretudo quando surgem campanhas de desconto mais expressivas.

É o caso do Roborock QV 35A, que passou de 599,75 euros para 304,95 euros, uma redução de cerca de 49%. O modelo destaca-se por reunir várias funções automáticas num único equipamento, desde a recolha de pó à lavagem do chão.

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Pensado para funcionar quase sem intervenção

Um dos aspetos que mais chama a atenção neste equipamento é a estação multifunções. Depois de terminar a limpeza, o robot regressa automaticamente à base, onde o depósito do pó é esvaziado para um saco selado.

A estação trata ainda do reabastecimento de água e da lavagem e secagem das mopas, permitindo que o equipamento permaneça operacional durante várias semanas sem exigir manutenção frequente.

Potência para diferentes tipos de superfícies

Com uma potência de sucção de 8.000 Pa, o modelo foi desenvolvido para lidar com sujidade acumulada, migalhas e pelos de animais, incluindo em tapetes e alcatifas.

A tecnologia LiDAR permite criar mapas detalhados da habitação e definir percursos mais eficientes, evitando obstáculos como móveis, fios ou calçado deixado pelo chão.

O objetivo é que a limpeza decorra de forma autónoma e com o menor número possível de interrupções.

Lavagem adaptada a cada divisão

O equipamento integra duas mopas rotativas de alta velocidade e ajusta automaticamente a quantidade de água utilizada consoante o tipo de pavimento.

Quando deteta tapetes, as mopas elevam-se automaticamente, evitando molhar superfícies têxteis durante a limpeza.

Uma solução interessante para casas com animais

Os cabelos e pelos presos nas escovas continuam a ser uma das principais queixas dos utilizadores deste tipo de equipamentos. Para minimizar essa situação, o Roborock QV 35A integra uma escova principal em borracha e uma escova lateral desenvolvida para reduzir os emaranhados.

Esta característica poderá revelar-se particularmente útil em habitações com animais de estimação ou com várias pessoas em casa.

Controlo através do telemóvel

Através da aplicação da marca, é possível programar limpezas, definir áreas onde o robot não deve entrar e acompanhar o funcionamento do equipamento em tempo real.

O modelo é ainda compatível com comandos de voz e consegue memorizar mapas de até quatro pisos diferentes.

Num mercado cada vez mais competitivo, os descontos acabam por desempenhar um papel importante na decisão de compra. Neste caso, a descida de preço aproxima um equipamento habitualmente associado a gamas mais elevadas de um valor mais acessível para muitos consumidores.

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