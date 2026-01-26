Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

O ator Rodrigo Paganelli, de 33 anos, conhecido por diversos trabalhos na TVI, incluindo a participação na novela Ouro Verde (2017) e na série Festa é Festa, tem estado mais ausente das redes sociais. Agora, o artista explicou publicamente os motivos deste afastamento, revelando uma mudança profunda na sua vida: decidiu voltar às suas origens.

Em declarações carregadas de emoção e reflexão, Rodrigo explicou que esta escolha, embora difícil, representa a melhor decisão da sua vida. O ator contou que, atualmente, não precisa de atuar para se sentir completo e que pode simplesmente ser ele próprio.

Recordou ter vivido muitas experiências, viajado, aprendido, crescido e conquistado, mas que aos 33 anos escolhe uma vida com outra velocidade:« mãos na terra, corpo cansado, cabeça em paz, cavando para plantar abacates e mangas, sem pressa de colher, porque nem tudo o que vale a pena precisa de ser imediato. Rodrigo reforçou que nunca virou costas à família nem às raízes, mas que hoje prioriza o tempo partilhado, o silêncio e as conversas sem agenda, afirmando que a terra suja as mãos, mas limpa a alma. Para ele, há um tipo de sucesso que não cabe em capas, nem em palcos, nem em números, mas que se encontra na calma, na presença e na sensação de estar inteiro, sem precisar de provar nada a ninguém. Longe do ruído e perto do que realmente importa», Rodrigo concluiu que não se trata de um regresso atrás, mas de um regresso a si próprio.

O ator descreve assim um estilo de vida mais lento, ligado à natureza e à terra, valorizando a família, o silêncio e os momentos simples, em contraste com a vida acelerada que sempre teve ligada ao trabalho e à fama.

Nas redes sociais, os comentários dos fãs refletem o carinho e a admiração pela escolha de Rodrigo: «Grande agricultor»; «Apenas posso dizer que te adoro.❤️ És um ser humano incrível e um Poeta. És lindo»; «Que maravilha»; «A minha avó dizia isso.... mexer na terra suja as mãos mas lava a alma. É uma terapia 🙏. Que decisão acertada, a nossa paz não tem preço», entre muitos outros.

Com esta decisão, Rodrigo Paganelli demonstra que o verdadeiro sucesso não está apenas na fama ou na carreira, mas na capacidade de se sentir inteiro e em paz com a própria vida, mesmo longe do palco e dos holofotes.