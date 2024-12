Rodrigo Paganelli, o ator que dá vida a Carlos em «Festa é Festa», recorreu às stories do Instagram para revelar que perdeu uma aposta com a sua noiva, Beatriz, carinhosamente apelidada de "Bia". E a consequência desta derrota é, no mínimo, inusitada: Beatriz vai cortar-lhe o cabelo!

Sem esconder a apreensão, Rodrigo confessou: «Me-do». A acompanhar uma foto do casal, o ator escreveu: «Guess what? Perdi uma aposta de Natal com a Bia! Ela vai cortar-me o cabelo! Me-do!».

Veja também: