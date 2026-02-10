Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

O ator Rodrigo Paganelli, de 33 anos, conhecido pelo seu trabalho em produções da TVI, incluindo a novela Ouro Verde (2017) e a série Festa é Festa, tem estado mais ausente das redes sociais. Agora, o artista explicou publicamente os motivos deste afastamento, revelando uma mudança profunda na sua vida: decidiu voltar às suas origens e redescobrir-se longe da agitação e das luzes do palco.

Em declarações carregadas de emoção e reflexão, Rodrigo explicou que esta escolha, embora difícil, representa a melhor decisão da sua vida. O ator destacou que, atualmente, não precisa de atuar para se sentir completo e que pode simplesmente ser ele próprio.

Recordando a sua trajetória, Rodrigo disse ter vivido muitas experiências, viajado, aprendido, crescido e conquistado, mas que aos 33 anos escolhe uma vida com outra velocidade: «Mãos na terra, corpo cansado, cabeça em paz, cavando para plantar abacates e mangas, sem pressa de colher, porque nem tudo o que vale a pena precisa de ser imediato.»

O ator reforçou que nunca virou costas à família nem às raízes, mas que hoje prioriza o tempo partilhado, o silêncio e as conversas sem agenda, afirmando que a terra suja as mãos, mas limpa a alma. Para ele, há um tipo de sucesso que não cabe em capas, nem em palcos, nem em números, mas que se encontra na calma, na presença e na sensação de estar inteiro, sem precisar de provar nada a ninguém. Longe do ruído e perto do que realmente importa, Rodrigo sublinha que não se trata de um regresso atrás, mas de um regresso a si próprio.

Relembre-se que no plano pessoal do ator, Rodrigo Paganelli e Beatriz Silva (também conhecida como Biatrix Lourix) terminaram a relação e cancelaram o noivado em outubro de 2025. O casal, que estava junto há cerca de cinco anos, tinha anunciado o noivado em novembro de 2024. A rutura foi confirmada por várias fontes e pelo próprio ator, que descreveu o momento como “chato” e mencionou que “a vida tem dado voltas” após a separação.

Atualmente, não há informações públicas sobre um novo relacionamento do ator, que tem concentrado as suas partilhas nas redes sociais em novos projetos, reflexões pessoais e o reencontro consigo próprio, deixando claro que esta fase é dedicada à autenticidade, ao silêncio e à reconexão com o que realmente importa na sua vida.