Festa é festa

Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:08
Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim - TVI

Um fim que deixou os fãs sem palavras.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator Rodrigo Paganelli, de 33 anos, conhecido pelo seu trabalho em produções da TVI, incluindo a novela Ouro Verde (2017) e a série Festa é Festa, tem estado mais ausente das redes sociais. Agora, o artista explicou publicamente os motivos deste afastamento, revelando uma mudança profunda na sua vida: decidiu voltar às suas origens e redescobrir-se longe da agitação e das luzes do palco.

Em declarações carregadas de emoção e reflexão, Rodrigo explicou que esta escolha, embora difícil, representa a melhor decisão da sua vida. O ator destacou que, atualmente, não precisa de atuar para se sentir completo e que pode simplesmente ser ele próprio.

Recordando a sua trajetória, Rodrigo disse ter vivido muitas experiências, viajado, aprendido, crescido e conquistado, mas que aos 33 anos escolhe uma vida com outra velocidade«Mãos na terra, corpo cansado, cabeça em paz, cavando para plantar abacates e mangas, sem pressa de colher, porque nem tudo o que vale a pena precisa de ser imediato.»

O ator reforçou que nunca virou costas à família nem às raízes, mas que hoje prioriza o tempo partilhado, o silêncio e as conversas sem agenda, afirmando que a terra suja as mãos, mas limpa a alma. Para ele, há um tipo de sucesso que não cabe em capas, nem em palcos, nem em números, mas que se encontra na calma, na presença e na sensação de estar inteiro, sem precisar de provar nada a ninguém. Longe do ruído e perto do que realmente importa, Rodrigo sublinha que não se trata de um regresso atrás, mas de um regresso a si próprio.

Relembre-se que no plano pessoal do ator, Rodrigo Paganelli e Beatriz Silva (também conhecida como Biatrix Lourix) terminaram a relação e cancelaram o noivado em outubro de 2025. O casal, que estava junto há cerca de cinco anos, tinha anunciado o noivado em novembro de 2024. A rutura foi confirmada por várias fontes e pelo próprio ator, que descreveu o momento como “chato” e mencionou que “a vida tem dado voltas” após a separação.

Atualmente, não há informações públicas sobre um novo relacionamento do ator, que tem concentrado as suas partilhas nas redes sociais em novos projetos, reflexões pessoais e o reencontro consigo próprio, deixando claro que esta fase é dedicada à autenticidade, ao silêncio e à reconexão com o que realmente importa na sua vida.

Relacionados

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

«A minha médica disse»: Atriz famosa revela solução surpreendente para problema que afeta milhares

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Festa é Festa

«Fazes-me Feliz»: Rita Salema recebe presente inesperado de ator famoso

Festa é Festa
dom, 1 fev

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
seg, 26 jan

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
qui, 22 jan

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
qua, 21 jan

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
qua, 14 jan

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Ontem
1

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023
2

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
3

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
Hoje
5

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara

Amor à Prova
Hoje

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Ontem

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Amor à Prova
Ontem

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
Hoje

Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

Festa é Festa
Hoje

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Hoje

«A minha médica disse»: Atriz famosa revela solução surpreendente para problema que afeta milhares

Hoje

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
Hoje

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Ontem
Mais Fora do Ecrã