«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

O ator Rodrigo Paganelli, de 33 anos, conhecido por vários trabalhos na TVI, incluindo a participação na novela Ouro Verde (2017) e na série Festa é Festa, tem estado mais ausente das redes sociais, uma situação que agora explica publicamente.

Rodrigo revelou que decidiu voltar às suas origens, uma escolha que não foi fácil, mas que considera ter sido a melhor decisão da sua vida: «Ter decidido voltar às origens não foi uma decisão fácil, mas a cada dia que passa tenho mais a certeza que foi a melhor escolha que podia ter feito. Deixar a azáfama, o stress e a alienação que se vive nas grandes cidades para me focar em mim, na família, nas raízes, no tempo que temos e no que realmente nos faz feliz não tem preço. Sou grato, sou feliz, como não era há muitos anos.»

O ator partilhou ainda detalhes desta nova fase, revelando momentos simples e próximos da família: «Este ano, entre muitas outras coisas, foram 120L de azeite de família, do qual todas as azeitonas foram apanhadas à mão, pelos primos, sobrinhos e afins… 🫒», destacando a importância do contacto com as suas raízes e da vida tranquila fora da azáfama da cidade.

A nível pessoal, recorde-se que Rodrigo Paganelli e Beatriz Silva estão separados. O casal, que esteve junto durante cinco anos, tinha ficado noivo em novembro de 2024, mas agora seguem caminhos diferentes.

Esta publicação evidencia não apenas o afastamento de Rodrigo das redes sociais, mas também uma mudança de prioridades, centrada na família, nas tradições e na busca de uma felicidade mais simples e genuína.

Reveja uma das últimas entrevistas do ator no Para Si com Ana Rita Clara: