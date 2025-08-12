Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia?

Exclusivo «A Fazenda»: Alex acaba a relação com Júlia. Eis a reação dela

Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) conta a Miguel (Diogo Infante) que descobriu que Alex (Rodrigo Tomás) fez uma proposta ao Ministério Público de denunciar uma rede de drogas, podendo ser libertado em breve. Miguel fica furioso com aquela perspectiva de Júlia (Kelly Bailey) poder voltar para Alex.

Miguel tenta ameaçar Alex sobre não ir deixar que o acordo dele com o Ministério Público vá para a frente para ele sair em liberdade, mas Alex enfrenta-o a dizer que ele nada pode fazer para impedi-lo, querendo ficar com Júlia quando sair dali.

Estará a relação de Júlia e Ary em risco?

Recorde a última conversa de Alex e Júlia: