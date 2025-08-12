A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:04
Vem aí em «A Fazenda»: Alex volta para assombrar a relação de Ary e Júlia? - TVI

Ninguém está à espera disto.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) conta a Miguel (Diogo Infante) que descobriu que Alex (Rodrigo Tomás) fez uma proposta ao Ministério Público de denunciar uma rede de drogas, podendo ser libertado em breve. Miguel fica furioso com aquela perspectiva de Júlia (Kelly Bailey) poder voltar para Alex.

Miguel tenta ameaçar Alex sobre não ir deixar que o acordo dele com o Ministério Público vá para a frente para ele sair em liberdade, mas Alex enfrenta-o a dizer que ele nada pode fazer para impedi-lo, querendo ficar com Júlia quando sair dali.

Estará a relação de Júlia e Ary em risco?

Recorde a última conversa de Alex e Júlia:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Vem aí em «A Fazenda»: Com seguranças contratados, Talu é proibido de se aproximar de Eva

A Fazenda

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ponto fraco de Svetlana é descoberto e usado contra ela

A Fazenda
Hoje

Eva lança bomba a Miguel: «Eu vou ficar aqui»

A Fazenda
Ontem

Mafalda beija Gustavo intensamente

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
1

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
2

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Protegida»: José Diogo descobre que Mariana e Hector namoram

A Protegida
dom, 3 ago
4

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

A Fazenda
dom, 3 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Hoje

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Hoje

«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

Hoje

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Ontem

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Ontem

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN