A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:21
Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos - TVI

Ary já passou à história?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) finge ar surpreso a olhar para Júlia (Kelly Bailey) a dizer-lhe que o bebé que espera é dele. 

 Júlia avisa Alex que não é por estar grávida dele que vai aceitar que fiquem juntos, achando que ele nunca irá ser capaz de assumir-se como pai de família. Alex, vincando ser capaz de mudar por ela, beija-a com paixão. Júlia corresponde.

 Alex faz promessas a Júlia de se endireitar e ir já procurar trabalho para poderem criar juntos o filho que vão ter. júlia esboça ar inseguro e dividido.

Recorde-se que Alex está a enganar Júlia:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo tem um novo amor

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de interromper a gravidez, Júlia faz descoberta assustadora

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia continua grávida

A Fazenda
sáb, 13 set

Vem aí em «A Fazenda»: Eva mente a Zuri sobre Talu

A Fazenda
sex, 12 set
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem
3

Exclusivo «A Protegida»: Em dia crucial, Óscar revela a Laura que é tio de JD

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Hector deixa Anita sem sítio para morar, mas ela vinga-se

A Protegida
Hoje
5

É o fim dos piaçabas tradicionais: descubra o modelo elétrico mais higiénico

sáb, 13 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

A Protegida
sex, 12 set

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

sex, 12 set

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Hoje

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Ontem

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

sáb, 13 set

Ator de “Morangos com Açúcar”estreia-se como realizador sobre “temas urgentes como o consentimento e o abuso”

sex, 12 set

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

sex, 12 set

«Não me liguem, não esperem que responda a mensagens»: Marta Melro vive dia caótico e tem um motivo

sex, 12 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN