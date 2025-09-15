Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) finge ar surpreso a olhar para Júlia (Kelly Bailey) a dizer-lhe que o bebé que espera é dele.
Júlia avisa Alex que não é por estar grávida dele que vai aceitar que fiquem juntos, achando que ele nunca irá ser capaz de assumir-se como pai de família. Alex, vincando ser capaz de mudar por ela, beija-a com paixão. Júlia corresponde.
Alex faz promessas a Júlia de se endireitar e ir já procurar trabalho para poderem criar juntos o filho que vão ter. júlia esboça ar inseguro e dividido.
Recorde-se que Alex está a enganar Júlia: