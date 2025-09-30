Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Eis que Alex está metido em grandes sarilhos.

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) acaba por contar a Andreia (Soraia Sousa) que pode ter arranjado problemas graves com um criminoso com as informações que deu no Ministério Público sobre ele. Andreia diz irritada que mais uma vez ele se está a meter em sarilhos por causa de querer ficar com Júlia (Kelly Bailey).

Alex e Andreia, a jantarem com Júlia e Leonor (Dalila Carmo), falam sobre Gustavo (Nuno Pardal) estar sob suspeita de ter mandado matar Becas com a cobra, com Alex a dizer não acreditar que Gustavo fosse capaz de tal acto. Alex vê luzes de um carro à janela e dirige-se para ver o que se passa, tenso. Andreia olha-o reprovadora e preocupada.

Homens olham em descrédito para Alex a jurar que não denunciou o chefe deles à polícia, dizendo que o vão levar a dar uma volta. Andreia surge subitamente a proteger o irmão de arma em punho. Andreia diz a Alex que tem de desaparecer já de circulação antes que o alemão o apanhe.

De recordar que, pelo irmão, Andreia é capaz de tudo:

