Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) sorri satisfeita por Alex (Rodrigo Tomás) lhe dizer ter arranjado trabalho no D-Lícia e pede-lhe para ele fazer análises para despistarem o risco do bebé ter diabetes, deixando Alex aflito.

Alex desculpa-se a Júlia que está a receber formação no bar e por isso não pode ir ter com ela à clínica para fazer análises. Andreia (Soraia Sousa) avisa Alex que não vai conseguir fugir para sempre a que Júlia descubra que ele não é o pai do seu filho. Carlinhos (Simão Fumega), que ouviu tudo, fica pensativo.