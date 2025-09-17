A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 51min
A verdade está prestes a ser revelada.

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) sorri satisfeita por Alex (Rodrigo Tomás) lhe dizer ter arranjado trabalho no D-Lícia e pede-lhe para ele fazer análises para despistarem o risco do bebé ter diabetes, deixando Alex aflito.

Alex desculpa-se a Júlia que está a receber formação no bar e por isso não pode ir ter com ela à clínica para fazer análises. Andreia (Soraia Sousa) avisa Alex que não vai conseguir fugir para sempre a que Júlia descubra que ele não é o pai do seu filho. Carlinhos (Simão Fumega), que ouviu tudo, fica pensativo.

