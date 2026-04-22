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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado? - TVI

Pode ser o fim de Carlos.

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Em «Amor à Prova»,  Luz (Alexandra Lencastre) confunde Raul com um estafeta. Ele diz que é o arquiteto com quem Luz pediu para se reunir e ela fica surpreendida por ele ter um ar tão descontraído. Luz avisa Carlos que mandou fazer uma auditoria às contas da empresa e ele nubla. Simone repara que a mãe de Carlos lhe está a ligar e pergunta como é possível.

Carlos (Rodrigo Trindade) diz que a única explicação é a operadora ter dado o número da mãe a outra pessoa e essa pessoa lhe ter ligado. Simone (Susana Arrais) acha improvável que essa pessoa tivesse o número de Carlos. Ele finge-se muito consternado e entorna o café, para fugir às perguntas.

Recorde-se que Carlos tem inventado inúmeras mentiras:

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