Vem aí bombástico em «Amor à Prova»: Carlos revela a David todos os esquemas de Amália

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) entra no seu gabinete e encontra Carlos (Rodrigo Trindade). Este diz que é o ginecologista de Amália (Ana Guiomar) e que o médico dela é tão verdadeiro quanto a sua gravidez. David fica em choque.

Carlos diz que só quer ajudar David, mas ele não percebe como é que insinuar que a gravidez de Amália é falsa e que ele é o doutor imaginário dela, o pode ajudar. Carlos revela que têm um caso há muito tempo e que Amália prometeu deixar David quando chegasse ao milhão de seguidores. David tenta manter a calma e perceber a lógica daquilo.

Recorde uma das vezes que David foi enganado: