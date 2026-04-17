Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:46
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco - TVI

Ele vai longe demais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) pede para falar com Vítor (Diogo Infante), mas Simone (Susana Arrais) diz-lhe que ele está ocupado a falar com Luz (Alexandra Lencastre). Esta aparece e anuncia que vai passar a trabalhar na construtora. Carlos e Simone ficam surpreendidos.  Carlos pede a Vítor para fazer um pagamento com urgência, pois a obra não avança sem aquele pagamento. Enquanto Vítor faz a operação, Carlos diz que já soube que Luz vai trabalhar na construtora e ouviu-a a pedir para falar com Tomás. Carlos questiona se Tomás a irá representar no processo de divórcio.

 Carlos está diante do computador de Vítor, enquanto fala com Lucas ao telemóvel e este lhe explica como fazer o que quer fazer.

Lucas diz a Carlos que agora vai poder controlar o computador do chefe e fazer movimentações na conta do banco, sem parecer que foi fraude.

Recorde-se que Carlos é um homem muito perigoso, já tendo drogado Simone:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?

Vem aí em «Amor à Prova»: Quarto que era de Simone já está alugado. E nem imagina a quem!

Amor à Prova

Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Bruno deixa João alarmado: «Se a vires, foge»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Luz apanha Alice: «O que é que estás aqui a fazer com o Cristiano?»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: João vive com sequelas pós Covid

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: «Acha que eu fui um traidor?»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Ontem
1

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan
3

Divorciada aos 41, esta atriz revela a vida de solteira com imagens escaldantes

Festa é Festa
ter, 7 abr
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Luz regressa do Japão e entra em confronto com Vítor

Amor à Prova
seg, 6 abr
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Terra Forte
Hoje

Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física

Terra Forte
Hoje

Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias

Hoje

Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família

Amor à Prova
Hoje

Depois de ter dois filhos, Rita Pereira abre as portas da sua intimidade e dá que falar pela sua forma física

Terra Forte
Hoje

Grande atriz de novelas da TVI sofre acidente durante férias

Hoje

Filipe Delgado faz transformação radical a atriz muito acarinhada: “Após muita indecisão”

Ontem

Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Ontem

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe homenagem inesquecível e faz discurso marcante: «O nosso rei»

Ontem
Mais Fora do Ecrã