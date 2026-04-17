Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) pede para falar com Vítor (Diogo Infante), mas Simone (Susana Arrais) diz-lhe que ele está ocupado a falar com Luz (Alexandra Lencastre). Esta aparece e anuncia que vai passar a trabalhar na construtora. Carlos e Simone ficam surpreendidos. Carlos pede a Vítor para fazer um pagamento com urgência, pois a obra não avança sem aquele pagamento. Enquanto Vítor faz a operação, Carlos diz que já soube que Luz vai trabalhar na construtora e ouviu-a a pedir para falar com Tomás. Carlos questiona se Tomás a irá representar no processo de divórcio.

Carlos está diante do computador de Vítor, enquanto fala com Lucas ao telemóvel e este lhe explica como fazer o que quer fazer.

Lucas diz a Carlos que agora vai poder controlar o computador do chefe e fazer movimentações na conta do banco, sem parecer que foi fraude.

Recorde-se que Carlos é um homem muito perigoso, já tendo drogado Simone: