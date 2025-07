Coincidência ou sinal do destino? Há um detalhe que 'une' a ex-mulher de Carlos Areia e Rosa Bela

Carlos Areia viveu histórias de amor marcantes com duas mulheres chamadas Rosa, uma coincidência ou até mesmo destino.

Carlos Areia, de 81 anos, oficializou a relação com Rosa Bela, de 33, este domingo, 27 de julho de 2025, numa cerimónia romântica que celebrou 16 anos de namoro e um noivado iniciado em 2019. O enlace decorreu na Herdade da Emberiza, em Alenquer, num ambiente íntimo e em plena comunhão com a natureza. Mas o que mais surpreende nesta história é um pormenor curioso da vida do ator: as duas mulheres mais marcantes da sua vida partilham o mesmo nome – Rosa.

Antes de Rosa Bela, Carlos Areia manteve uma longa relação com Rosa Areia, que durou 30 anos. Desta união nasceu Dulce Areia, com quem mantém uma relação muito próxima. Dulce foi, aliás, uma das protagonistas do casamento do pai, ao lado da irmã Ana Areia, ao levarem-no ao altar num momento comovente que não deixou ninguém indiferente.

Numa entrevista concedida a Manuel Luís Goucha, no programa Goucha, Carlos Areia revelou que a sua ex-relação com Rosa Areia se desgastou ao longo dos anos, mas reconheceu a importância que teve na sua vida. Rosa Areia, tal como o ator, também teve passagem pelo mundo da representação, tendo participado na série juvenil Morangos com Açúcar, onde interpretou uma vidente.

Apesar do fim do relacionamento com a ex-companheira, o ator manteve laços fortes com a família, especialmente com as filhas, que estiveram sempre ao seu lado neste novo capítulo.

