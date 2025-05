Completamente diferente! Rosa Bela muda de visual para o casamento

A atriz Rosa Bela, de 33 anos, decidiu dar um novo ar ao visual e partilhou a transformação com os seus seguidores nas redes sociais. Num vídeo publicado no Instagram, Rosa mostrou o antes e depois da mudança de visual, revelando-se agora com o cabelo mais escuro — morena e poderosa.

“Gostaram?!?!” — perguntou a atriz. E os fãs não pouparam elogios

A partilha foi acompanhada de uma pergunta simples: “Gostaram?!?!”. A resposta não se fez esperar. Os comentários multiplicaram-se com elogios ao novo look da atriz: “Ficou linda”, “Ficou bem melhor”, “Muito melhor”, “Adoro. Poderosa”.

A mudança surpreendeu e agradou, deixando claro que a nova fase da vida de Rosa Bela está a ser vivida com confiança e atitude.

Uma mudança cheia de significado

Curiosamente, a transformação aconteceu horas antes de Rosa marcar presença no casamento da atriz Sara Norte, que se realizou no concelho de Alenquer. A atriz aproveitou o momento para dar um toque especial ao visual, depois de ter estado no programa “Dois às 10”, da TVI, ao lado do noivo, o ator Carlos Areia, de 81 anos.

O casal, que mantém uma relação há 16 anos, está noivo desde 2019 e já tem data marcada para subir ao altar: o casamento acontece a 26 de julho de 2025, em Alenquer.

Um novo look para uma nova fase

Mais do que uma simples mudança estética, o novo visual de Rosa Bela parece ser o reflexo de um momento feliz e marcante na sua vida pessoal e profissional. Com o casamento a aproximar-se e várias aparições públicas de destaque, a atriz mostra-se confiante, elegante e, como os fãs disseram: poderosa.