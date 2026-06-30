«A próxima vez já deve ir como viúva»: Rosa Bela é vítima de comentário cruel e responde à letra

Rosa Bela, atriz e ex-concorrente de «Dilema», reage com humor a um comentário de mau gosto feito por um seguidor na fotografia que partilhou no Rock in Rio Lisboa 2026. O comentário, que diz “A próxima vez que for ao Rock in Rio já deve ir como viúva”, foi uma referência à relação da atriz com o ator Carlos Areia, que tem mais de 40 anos a mais que ela.

A atriz destacou a ironia de o seguidor ter na descrição do seu perfil: “Sou uma pessoa muito humana, trabalhadora e amiga do seu amigo, mas não me apertem os calos que vai logo tudo a eito”. Rosa Bela, no entanto, fez um story onde aponta a contradição entre a afirmação de “ser muito humana” e o desejo de que a atriz fique viúva.

O texto do story, carregado de humor, diz: “‘Sou uma pessoa muito humana’. Dois segundos depois, ‘Espero que fiques viúva’. A coerência saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou”. A mensagem reflete a ironia de alguém que se diz humano e, ao mesmo tempo, profere um comentário de ódio.

Rosa Bela está prestes a completar um ano de casamento com Carlos Areia, com quem vive há 16 anos. A diferença de idade entre os dois é de 48 anos, ponto que frequentemente gera críticas e comentários órfãos nas redes sociais. Rosa tem 33 anos, enquanto Carlos Areia tem 80 anos.

Rosa Bela, que chegou a referir que se sentia “constrangida e desconfortável” com algumas piadas, manteve sempre a postura de quem não se deixa abalar por críticas. A polémica no Rock in Rio é mais um exemplo de como a diferença de idade entre os dois ainda gera comentários negativos.

Recorde a passagem da atriz pelo programa «Para Si»: