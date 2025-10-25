“Ando meio desaparecida”: o motivo comovente por trás do 'silêncio' de Rosa Bela

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 16min
“Ando meio desaparecida”: o motivo comovente por trás do 'silêncio' de Rosa Bela - TVI

Rosa Bela emociona com desabafo sincero.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Rosa Bela, mulher do também ator Carlos Areia, partilhou nas redes sociais uma reflexão profunda e inspiradora sobre a importância de seguir os sonhos, mesmo quando o caminho parece difícil. Conhecida pela sua determinação e pela forma genuína como vive a profissão e a vida, a artista emocionou os seguidores ao escrever um texto que mistura gratidão, coragem e fé no poder das oportunidades que a vida oferece.

Numa publicação acompanhada por uma fotografia sua em palco com a cantora Aurea, Rosa Bela escreveu sobre o significado de estar exatamente onde deve estar — um lembrete poderoso de que o esforço e a dedicação acabam sempre por ser recompensados: “Há momentos em que a vida se encarrega de nos lembrar que estamos exatamente onde devíamos estar. Quando fazemos o que gostamos de verdade, com alma, o universo parece alinhar-se em pequenas coincidências, em encontros improváveis, em portas que se abrem sem esforço.”

Com estas palavras, a atriz destacou a importância de persistir e trabalhar todos os dias naquilo em que acreditamos, mesmo quando o caminho é incerto. Para Rosa Bela, ser feliz a fazer o que se ama é um privilégio, mas também um ato de coragem, pois exige enfrentar o desconhecido e confiar que o universo se encarregará do resto. “Ser feliz a fazer o que se ama é um privilégio, mas também um ato de coragem, a coragem de escolher o caminho que faz sentido, mesmo quando parece o mais incerto. E quando somos recebidos por pessoas maravilhosas, que nos acolhem com entusiasmo, que acreditam em nós mais do que nós próprios, tudo se torna ainda mais bonito.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosa Bela (@_rosa_bela)

A artista confessou ainda que as melhores surpresas chegam quando menos se espera, e que há um sentido maior que se revela apenas com o tempo: “A vida surpreende quando chegam propostas inesperadas, oportunidades que aparecem do nada e, de repente, percebemos que fazem todo o sentido. E confirmamos: a vida presta, e muito!”

Por fim, agradeceu o carinho dos fãs e explicou o motivo de estar mais ausente das redes sociais: “Obrigada pelo carinho que tenho recebido por aqui! Ando meio desaparecida, porque por vezes precisamos de viver por inteiro as oportunidades que nos chegam. E quando digo viver é viver de verdade, viver a realidade. Vivam!”

A publicação rapidamente encheu-se de comentários carinhosos. Entre as mensagens, destacam-se: “Que sorte a minha de ter vivido um bocadinho na tua vida ❤️ e gosto tanto de ti”, escreveu uma seguidora. “Rosinha linda... mereces tudo.” “Rosa 🌹 tu és extraordinária. Parabéns pelas iniciativas que tens feito ☑️ parabéns.”

Recentemente, Rosa Bela esteve no canal V+, à conversa com Ana Rita Clara, onde recordou os tempos de quando chegou a Lisboa:

Com esta partilha, Rosa Bela mostrou, mais uma vez, a sua sensibilidade e força interior, inspirando quem a segue a não desistir dos seus sonhos e a acreditar que, no fim, tudo faz sentido.

Relacionados

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Mais Vistos

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out
1

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
2

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
Hoje
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Ontem

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

qui, 23 out

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
qui, 23 out

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
qui, 23 out

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

“Ando meio desaparecida”: o motivo comovente por trás do 'silêncio' de Rosa Bela

Hoje

Madalena Aragão revela o segredo por detrás do festejo de João Neves em campo e é surpreendente

A Fazenda
Hoje

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Ontem

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

Ontem

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Ontem

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
qui, 23 out
Mais Fora do Ecrã