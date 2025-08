As imagens de bastidores do casamento de Rosa Bela e Carlos Areia que parecem saídas de um filme de Hollywood

Uma cerimónia digna de cinema : rodeada pela natureza e com momentos captados como num verdadeiro filme romântico.

Convidados especiais e muita emoção : de Aurea a Sara Norte, o casamento juntou caras conhecidas e uma energia inesquecível.

Bastidores revelados: Rosa Bela e Carlos Areia provaram que o amor verdadeiro não segue regras — apenas o coração.

Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, de 81, casaram-se no dia 27 de julho de 2025, após 16 anos de namoro e estando noivos desde 2019. A cerimónia teve lugar na Herdade da Emberiza, em Alenquer, um espaço rodeado por natureza e animais, situado a cerca de 20 minutos de Lisboa.

O evento contou com familiares e amigos próximos, incluindo várias figuras conhecidas da televisão portuguesa, como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte, que marcaram presença para celebrar o amor dos noivos. A cantora Aurea foi a convidada de destaque, surpreendendo com a sua atuação durante a festa. Ora veja:

Foram partilhadas as primeiras imagens inéditas da cerimónia — numa espécie de “trailer” digno de uma longa-metragem romântica. O dia ficou imortalizado num vídeo divulgado pela página photosmemorylife, que produziu um verdadeiro filme romântico. Na legenda da publicação lê-se: «Como nos Grandes Filmes».

Cenários de sonho, banda sonora de cinema e amor sem fim: estas são as imagens que vai querer ver:

«Sim… tem casal de atores. Tem amor verdadeiro. Tem emoção, tem festa, tem dança — e sim, tem até plot twist com banda sonora de cinema! Rosa e Carlos protagonizaram o que muita gente achava improvável, mas o amor deles nunca seguiu o roteiro comum. Eles já viveram tantas histórias em cena… mas essa aqui é diferente: é de verdade. Uma história escrita com olhares, carinho e cumplicidade que nem o melhor roteirista do mundo conseguiria inventar. E a gente teve o privilégio de estar lá — registrando tudo. Cena por cena. Riso por riso. Se esse filme tivesse bilheteira, a gente diria: lotação esgotada de amor.»

As reações não tardaram. Milhares de comentários elogiaram os noivos e as imagens emocionantes de um dia tão especial: «Me senti na prévia de um filme! Quantas capturas incríveis! A trilha sonora nada óbvia que ficou perfeita. Ansiosa para vocês registrarem o nosso momento»;«Eu via o filme completo deste trailer. Está tão lindo»;«Vocês são demaisssss!!!!»;«Lindo. Chorei que lindo... tal como devia de ser em todos os encontros entre duas pessoas. Um amor puro sem tretas. Sejam sempre muito mas muito felizes».

Recorde-se aqui do vestido de noiva de Rosa Bela:

