Carlos Areia e Rosa Bela estão de luto: «Não sabemos seguir»

Os atores Carlos Areia e Rosa Bela vivem dias de profunda tristeza após a morte do seu cão, Óskar. A notícia foi partilhada nas redes sociais, onde o casal abriu o coração numa mensagem intensa e carregada de emoção, que rapidamente sensibilizou quem os acompanha.

Uma semana depois da perda, explicaram que sentiram necessidade de se afastar do mundo para lidar com a dor em silêncio. «Uma semana sem ele… precisámos desse tempo de silêncio, sozinhos e assim continuamos a precisar», escreveram, deixando claro o impacto que esta ausência teve nas suas vidas.

Óskar não era apenas um animal de estimação. Era, como descrevem, “amor em estado puro” e uma presença constante no quotidiano do casal. Ao longo do testemunho, recordam-no como um companheiro único, com uma personalidade rara e um carinho incondicional. «Eras o cão mais meigo, o mais bonito, com a personalidade mais incrível que já vimos. Eras o melhor companheiro», partilharam.

A dor da perda reflete-se nas palavras que revelam a dificuldade em retomar a normalidade. A ausência faz-se sentir nos pequenos gestos do dia a dia (nos passeios, nas rotinas, nas viagens) e deixa um vazio difícil de explicar. «Ainda não sabemos como é que se vive depois disto», confessam, acrescentando de forma desarmante: «Não sabemos seguir…».

Apesar da tristeza, há também espaço para a gratidão. Carlos Areia e Rosa Bela sublinham que Óskar foi sempre feliz e profundamente amado, deixando uma marca impossível de apagar. «Sabemos que foste feliz sempre, foste amado, muito amado», escreveram, garantindo que nunca será esquecido.

A mensagem termina com uma declaração que resume o laço que os unia: «A nossa família seremos sempre nós, para sempre os três!». Uma despedida sentida que gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com inúmeros fãs a deixarem palavras de conforto neste momento particularmente difícil.

Recorde-se que o casal casou em 2025: