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«Levei-a comigo no coração»: Rosa Bela concretiza um sonho que guardava há muitos anos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
«Levei-a comigo no coração»: Rosa Bela concretiza um sonho que guardava há muitos anos - TVI

A emoção e o amor são impossíveis de esconder.

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Rosa Bela e Carlos Areia estão a viver dias muito especiais. O casal, que subiu ao altar há precisamente um ano, assinalou o primeiro aniversário de casamento com uma viagem a Roma em itália. A atriz tem partilhado vários momentos desta viagem nas redes sociais, mostrando que ambos aproveitaram a mini lua de mel para visitar alguns dos locais mais icónicos da capital italiana. Nas imagens publicadas, Rosa Bela e Carlos Areia surgem cúmplices, apaixonados e visivelmente felizes, celebrando esta data tão importante da melhor forma.

Entre os vários momentos vividos durante a viagem, houve um que teve um significado muito especial para a atriz. A visita ao Vaticano acabou por representar a concretização de um sonho antigo, não apenas seu, mas também da sua avó, que nunca teve oportunidade de conhecer aquele lugar.

Emocionada, Rosa Bela partilhou uma reflexão que rapidamente tocou os seguidores: "Nunca pensei que um dia entraria no Vaticano. E, naquele instante, senti que cada passo era dado por mim… e pela minha avó, que nunca pôde viver esse momento. Levei-a comigo no coração. ♥️", escreveu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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As palavras da atriz emocionaram os fãs, que não demoraram a encher a publicação de mensagens de carinho e de identificação com o sentimento vivido. Entre os comentários deixados pelos seguidores, destacam-se frases como "Já tive também o privilégio de aí ir", "O Vaticano, Roma, aliás toda a Itália é fascinante", "Linda, um grande beijinho minha querida" e "Boas férias", entre muitas outras mensagens de afeto.

Este primeiro aniversário de casamento ficou, assim, marcado por uma viagem repleta de significado. Entre monumentos históricos, momentos de cumplicidade e uma homenagem sentida à avó, Rosa Bela e Carlos Areia vivem uma fase de grande felicidade, celebrando o amor numa cidade que ficará, certamente, para sempre na memória de ambos.

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