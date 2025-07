O bouquet de Rosa Bela tem um significado que vai além do amor e que poucos repararam

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

O bouquet de Rosa Bela, com rosas vermelhas revela um simbolismo profundo que poucos repararam. Contamos-lhe tudo.

Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, de 81, oficializaram a sua relação este domingo, 27 de julho de 2025, após 16 anos de namoro e um noivado que se estendia desde 2019. A cerimónia decorreu na Herdade da Emberiza, em Alenquer, um cenário natural e bucólico, a apenas 20 minutos de Lisboa, escolhido para reforçar o carácter íntimo e afetivo do momento.

«A natureza imensa em que está envolvida, a belíssima paisagem a perder de vista sobre toda a planície do Ribatejo onde se vislumbra o rio Tejo a brilhar, são características que todos contemplam e desfrutam naturalmente de uma atmosfera encantadora» — foi neste ambiente que o casal trocou votos, tendo a natureza como principal testemunha.

A atriz surgiu com um vestido branco muito original, sem mangas, com cauda e detalhes em renda, num equilíbrio perfeito entre o clássico e o contemporâneo. O penteado apanhado e a maquilhagem leve destacaram a sua beleza natural. Carlos Areia optou por um fato bege de corte tradicional, sóbrio mas descontraído, alinhado com o espírito da celebração. O ator emocionou-se ao ver a noiva aproximar-se.

Estiveram presentes amigos e familiares, entre os quais várias figuras públicas como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte, todos reunidos para celebrar o amor do casal. A cantora Aurea marcou presença e encantou os convidados ao interpretar alguns temas.

Mas foi um detalhe mais discreto que carregava um dos maiores significados da cerimónia: o bouquet de Rosa Bela. Escolhido cuidadosamente, o ramo de rosas vermelhas prestava homenagem não apenas ao nome da noiva — “Rosa” — mas também ao simbolismo profundo associado a esta flor. Um bouquet de rosas vermelhas transmite amor, paixão e romance, sendo um gesto clássico e universal para expressar sentimentos intensos. A escolha remete também para o conceito de amor verdadeiro e desejo duradouro, sentimentos que marcaram os longos anos de relação com Carlos Areia.

