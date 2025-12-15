«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem

Neste momento, Carlos Areia encontra-se hospitalizado, depois de ter sofrido uma queda que resultou numa fratura num tornozelo. Perante este período delicado, Rosa Bela decidiu partilhar no Instagram uma carta dirigida ao marido, carregada de emoção e carinho.

"Escrevi para ti! Meu Carlos, Meu Amor. Meu amor, meu Carlos, homem de passos firmes e alma de sol nascente, mesmo quando o corpo tropeça, a tua luz continua inteira", começou por escrever a atriz, acrescentando: "És força que não se mede, és coragem que não se diz, és aquele coração antigo que ainda bate como um rapaz feliz."

Rosa Bela prosseguiu, lembrando momentos recentes: "Há uma semana o mundo, pediu-te pausa, mas não te tirou o brilho; apenas te sentou um instante para que eu te pudesse segurar com as duas mãos, com o peito todo, com o amor que tenho por ti. És o meu riso, a minha calma, o meu colo e o meu caminho. E mesmo agora, neste silêncio de recuperação, vejo-te tão grande, tão belo, tão vivo no teu infinito de artista."

A atriz terminou a mensagem com palavras de apoio e esperança: "A vida pode ter-te parado os passos, mas nunca te parou a alma. E enquanto te reconstruis, eu reconstruo-me contigo, porque amar-te é isso: ser casa, ser refúgio, ser luz ao teu lado até voltares a dançar o mundo", concluindo com "Meu Carlos, meu amor, tu voltas sempre à vida, ao palco, e ao lugar onde sempre pertenceste: o meu coração."

A publicação reflete não só o amor e admiração de Rosa Bela pelo marido, mas também a força e a resiliência de ambos durante este período de recuperação.

Reveja aqui um dos videos mais icónicos do casal: