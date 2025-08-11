Queridos Papás

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 46min
«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia - TVI

Um exemplo para todos os que acreditam que o amor

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O amor de Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, 81, é daqueles que desafia o tempo e todas as probabilidades. E foi precisamente isso que a atriz quis transmitir na mais recente partilha que fez nas redes sociais, publicando novas imagens do seu casamento com o ator, celebrado a 27 de julho de 2025, na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosa Bela (@_rosa_bela)

Na legenda, Rosa Bela escreveu um texto comovente, que rapidamente conquistou centenas de reações. «O nosso amor venceu! Venceu o tempo, venceu as críticas, venceu as dúvidas até as nossas. Há 16 anos, parecia impensável. Vivíamos um dia de cada vez, sem saber até onde poderíamos ir, mas com uma certeza: para nós, o amor sempre foi o principal e o essencial», começa por escrever.

O casal, que namora desde 2009 e ficou noivo em 2019, enfrentou, ao longo dos anos, algumas críticas: «Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam, portas que se fechavam. E, ainda assim, ficámos. Escolhemo-nos. O tempo curou tudo. Hoje, onde antes havia silêncio e julgamento, há aplausos e celebração. E somos gratos por isso», acrescentou Rosa Bela.

A cerimónia, realizada num espaço rodeado por natureza e animais, contou com familiares, amigos e várias caras conhecidas da televisão portuguesa. Entre os presentes estiveram Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte. A cantora Aurea foi a responsável por dar voz a alguns dos momentos musicais, tornando o dia ainda mais memorável.

Nas redes sociais, as mensagens de carinho multiplicaram-se. Entre os comentários, destacam-se o de Ana Guiomar: «Lindos 😍» e o de Sara Barradas, que escreveu: «É só isso que importa! ❤️❤️❤️❤️». Também Sílvia Rizzo deixou o seu aplauso público a esta história de amor que inspirou tantos.

O casamento de Rosa Bela e Carlos Areia é um testemunho vivo de que as barreiras e preconceitos podem ser superados quando existe um sentimento verdadeiro. «Que nunca deixem de viver o amor verdadeiro, que não tenham medo de viver a vida como ela merece ser vivida. Arrisquem, sintam, sejam intensos. E, quando a vida chegar ao fim, que possam ter a certeza de que foram felizes. Porque, no fim, é só isso que importa ♥️», concluiu a atriz na sua publicação.

Mais do que um evento, o dia 27 de julho foi a consagração de uma história construída com paciência, coragem e entrega. Hoje, a união de Rosa Bela e Carlos Areia serve de exemplo para todos os que acreditam que o amor, quando é autêntico, é capaz de vencer qualquer obstáculo.

Relacionados

Coincidência ou sinal do destino? Há um detalhe que 'une' a ex-mulher de Carlos Areia e Rosa Bela

O bouquet de Rosa Bela tem um significado que vai além do amor e que poucos repararam

Queridos Papás

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Queridos Papás
ter, 5 ago

A dias de se casar, Rosa Bela mostra transformação inesperada

Queridos Papás
seg, 14 jul

«Ainda me pergunto como tive coragem»: Rosa Bela abre o coração sobre decisão marcante

Queridos Papás
qua, 9 jul

Completamente diferente! Rosa Bela muda de visual para o casamento

Queridos Papás
sex, 2 mai

Catarina Siqueira está grávida. E, o pai é um conhecido ator

Queridos Papás
qua, 30 abr
Mais Queridos Papás

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

A Fazenda
Hoje
1

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
2

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

A Fazenda
sáb, 18 jan
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel é cúmplice de Duarte e anda a escondê-lo?

A Fazenda
Ontem
5

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

A Protegida
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Hoje

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

Um novo ponto de partida: Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, faz mudança na sua vida

sáb, 9 ago

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

sex, 8 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN