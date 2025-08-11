«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

O amor de Rosa Bela, de 33 anos, e Carlos Areia, 81, é daqueles que desafia o tempo e todas as probabilidades. E foi precisamente isso que a atriz quis transmitir na mais recente partilha que fez nas redes sociais, publicando novas imagens do seu casamento com o ator, celebrado a 27 de julho de 2025, na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

Na legenda, Rosa Bela escreveu um texto comovente, que rapidamente conquistou centenas de reações. «O nosso amor venceu! Venceu o tempo, venceu as críticas, venceu as dúvidas até as nossas. Há 16 anos, parecia impensável. Vivíamos um dia de cada vez, sem saber até onde poderíamos ir, mas com uma certeza: para nós, o amor sempre foi o principal e o essencial», começa por escrever.

O casal, que namora desde 2009 e ficou noivo em 2019, enfrentou, ao longo dos anos, algumas críticas: «Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam, portas que se fechavam. E, ainda assim, ficámos. Escolhemo-nos. O tempo curou tudo. Hoje, onde antes havia silêncio e julgamento, há aplausos e celebração. E somos gratos por isso», acrescentou Rosa Bela.

A cerimónia, realizada num espaço rodeado por natureza e animais, contou com familiares, amigos e várias caras conhecidas da televisão portuguesa. Entre os presentes estiveram Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte. A cantora Aurea foi a responsável por dar voz a alguns dos momentos musicais, tornando o dia ainda mais memorável.

Nas redes sociais, as mensagens de carinho multiplicaram-se. Entre os comentários, destacam-se o de Ana Guiomar: «Lindos 😍» e o de Sara Barradas, que escreveu: «É só isso que importa! ❤️❤️❤️❤️». Também Sílvia Rizzo deixou o seu aplauso público a esta história de amor que inspirou tantos.

O casamento de Rosa Bela e Carlos Areia é um testemunho vivo de que as barreiras e preconceitos podem ser superados quando existe um sentimento verdadeiro. «Que nunca deixem de viver o amor verdadeiro, que não tenham medo de viver a vida como ela merece ser vivida. Arrisquem, sintam, sejam intensos. E, quando a vida chegar ao fim, que possam ter a certeza de que foram felizes. Porque, no fim, é só isso que importa ♥️», concluiu a atriz na sua publicação.

Mais do que um evento, o dia 27 de julho foi a consagração de uma história construída com paciência, coragem e entrega. Hoje, a união de Rosa Bela e Carlos Areia serve de exemplo para todos os que acreditam que o amor, quando é autêntico, é capaz de vencer qualquer obstáculo.