Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:53
Ninguém esperava esta novidade.

Rosa Bela surpreendeu os seguidores ao anunciar uma mudança significativa na sua vida profissional. A atriz, de 34 anos, recorreu às redes sociais para revelar que inicia agora uma nova etapa, marcada pela independência e por um caminho alinhado com quem é atualmente.

“A New Chapter 💫 A partir de hoje sigo o meu caminho profissional de forma independente. Sou a minha própria voz. Sem rótulos. Inteira e verdadeira”, escreveu Rosa Bela na publicação que rapidamente gerou reações. A atriz fez questão de sublinhar que esta decisão não representa um ponto final, mas sim um recomeço: “Este não é um fim. É um recomeço mais alinhado com quem sou hoje”.

Na mesma mensagem, Rosa Bela mostrou-se confiante e determinada quanto ao futuro, revelando que estará focada em procurar, e criar, novas oportunidades profissionais. “Estarei à procura de novas oportunidades. A criá-las. A seguir os projetos que me desafiem e me expandam. Estarei cá, pronta para o que surgir. Com presença. Com trabalho. Com verdade”, concluiu.

A decisão inesperada foi recebida com uma onda de apoio por parte dos fãs e seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de incentivo. “Vai dar tudo certo”, “Quem é do bem… o resto vem ❤️ Coisas boas a caminho” e “Força” foram apenas algumas das reações deixadas na publicação.

Também Carlos Areia, de 82 anos, marido da atriz desde 2025, fez questão de manifestar publicamente o seu apoio. O ator deixou uma mensagem emotiva, elogiando o talento e a dedicação de Rosa Bela à representação: “Vais conseguir, não porque insistes, mas porque és talentosa e amas a representação. Todos merecem uma oportunidade, mas tu, mais do que ninguém, e disso sou testemunha, suspeito, mas conheço o teu valor, e desta opinião não abdico”.

Com esta nova fase, Rosa Bela mostra-se determinada a seguir o seu próprio caminho, mantendo-se fiel à sua essência e aberta a desafios que a façam crescer, tanto a nível pessoal como profissional.

Recorde a história de vida da atriz, marcada por dificuldades e superação:

