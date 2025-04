Rosa Bela deixa escapar detalhe e mostra como vai ser o seu vestido de noiva

Rosa Bela está cada vez mais próxima de subir ao altar com Carlos Areia, e um dos momentos mais aguardados pelas noivas já aconteceu: a escolha do vestido de noiva. A atriz, de 33 anos, partilhou recentemente nas redes sociais imagens em que experimenta vários modelos, deixando os fãs entusiasmados com o passo importante rumo ao grande dia.

Rosa Bela revela bastidores da escolha do vestido de noiva

Num vídeo publicado no Instagram, Rosa Bela aparece visivelmente emocionada e entusiasmada enquanto experimenta diferentes estilos de vestidos de noiva. Entre rendas, cortes clássicos e modelos modernos, a atriz confessou estar à procura do vestido perfeito — e acabou por deixar escapar um pequeno detalhe que pode ter revelado mais do que queria: o desenho do seu vestido de noiva de sonho.

Apesar de não ter mostrado o modelo escolhido, Rosa Bela mencionou que já tem uma ideia muito clara do que pretende usar no dia do casamento. A publicação gerou rapidamente centenas de comentários, com os seguidores a elogiar a beleza dos vestidos e a desejar felicidades ao casal: «Amoooo, vai ser a noiva mais linda», «Já queremos ver ♥️♥️ prometemos que não contamos ao areia», «Vai ser épico».

Um amor que resiste ao tempo

Rosa Bela e Carlos Areia têm uma relação de longa data. Juntos há 16 anos, estão noivos desde 2019 e vão finalmente oficializar a união. O casal tem sido alvo de atenção ao longo dos anos pela diferença de idades — Rosa tem 33 anos e Carlos 81 — mas continuam a provar que o amor verdadeiro não conhece barreiras.

Preparativos em andamento para o grande dia

Será no dia 26 de julho de 2025 que os noivos vão subir ao altar e eles já estão dedicados aos preparativos e querem que tudo esteja perfeito. A escolha do vestido de noiva é apenas uma das muitas decisões que envolvem a organização de um casamento, mas é, sem dúvida, uma das mais emocionantes para qualquer noiva.

Com este pequeno “descuido” no vídeo, Rosa Bela deixou os seus seguidores curiosos e ansiosos por ver o resultado final. Será que o vestido de sonho já foi escolhido? Uma coisa é certa: o amor está no ar, e o casamento promete ser um dos momentos mais especiais da vida do casal.