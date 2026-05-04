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Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:28
Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio» - TVI

O casal está destroçado.

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A atriz Rosa Bela e o ator Carlos Areia estão a viver um momento particularmente difícil. O casal recorreu às redes sociais para partilhar a morte do seu cão, Óskar, deixando uma mensagem profundamente emotiva que tocou os seguidores.

Uma perda que deixou um vazio

Na publicação feita no Instagram, Rosa Bela e Carlos Areia revelaram que passaram uma semana em silêncio, a lidar com a dor da perda: «Uma semana sem ele… precisámos desse tempo de silêncio, sozinhos e assim continuamos a precisar.»

Óskar não era apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro membro da família, descrito como “amor em estado puro”.

«Era o melhor companheiro»

Ao longo do texto, o casal recorda as qualidades únicas do cão, destacando a sua personalidade e o carinho que sempre demonstrou: «Eras o cão mais meigo, o mais bonito, com a personalidade mais incrível que já vimos. Eras o melhor companheiro.»

A ligação entre os três era evidente, marcada por rotinas e momentos partilhados que agora deixam saudade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uma dor difícil de explicar

Histórias sem pausas?
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A ausência de Óskar trouxe um sentimento de vazio difícil de descrever. O casal partilhou a dificuldade em retomar o dia a dia sem a sua presença: «Ainda não sabemos como é que se vive depois disto. (…) Há um silêncio estranho em tudo. Um vazio que não se explica… só se sente.»

Entre as memórias, surgem pequenos hábitos que faziam parte da rotina, como os passeios, as viagens e até gestos simples do quotidiano.

Um amor que fica para sempre

Apesar da dor, Rosa Bela e Carlos Areia destacam a certeza de que Óskar foi feliz e profundamente amado: «Sabemos que foste feliz sempre, foste amado, muito amado (…) Já mais serás esquecido.»

O casal sublinha que tudo o que são hoje tem um pouco da presença do animal, que deixou uma marca eterna nas suas vidas.

Uma família que continua unida

A mensagem termina com uma declaração de amor e união, reforçando o vínculo que permanece: «A nossa família seremos sempre nós, para sempre os três!»

A publicação gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais, com muitos seguidores a deixarem mensagens de apoio e compreensão neste momento de luto: «

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Lamento tanto, Rosa… Não há palavras que possam confortar-vos. Toma o meu abraço, carregado de afeto e muita coragem. Outro para o Carlos. Muito forte. ❤️ O Óscar seguirá vivo, em cada memória.», «Muita força para vocês», «tão lindo❤️a dor deve ser insuportável».

Recorde-se que o casal está junto há cerca de 16 anos e muitos deles foram vividos na companhia de Óskar:

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