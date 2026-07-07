Rosa Bela e Carlos Areia mostram quarto de luxo onde passaram a noite

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

«Emoções à flor da pele»: Rosa Bela viveu um mês muito intenso e decidiu revelar o que se passou

Quase um ano depois de terem casado, Rosa Bela e Carlos Areia continuam a mostrar que o amor está mais forte do que nunca. O casal foi ao Porto para uma escapadinha especial e partilhou com os seguidores alguns dos momentos vividos na cidade.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver alguns dos momentos vividos na cidade, incluindo o elegante quarto onde ficaram hospedados, com vista privilegiada para o rio Douro. Rosa Bela mostrou-se encantada com a experiência e fez questão de destacar o ambiente acolhedor, a localização e a hospitalidade que encontrou durante a estadia.

A atriz explicou que a viagem teve um motivo especial: assistir à peça de teatro de Carlos Areia no Teatro Sá da Bandeira. Aproveitando a deslocação, o casal levou também familiares para conhecer alguns dos locais mais emblemáticos da Invicta. Entre passeios pela Ribeira, visitas a Gaia e vários momentos de convívio, a escapadinha acabou por se transformar numa celebração da família e do amor.

A felicidade vivida nesta viagem surge numa altura particularmente marcante para Rosa Bela e Carlos Areia. Depois de 16 anos de relação e vários anos de noivado, os dois oficializaram o amor em julho de 2025, numa cerimónia realizada na Herdade da Emberiza, em Alenquer. O casamento reuniu familiares, amigos e várias figuras conhecidas do público, num dia carregado de emoção e significado.

E agora continuam a somar memórias juntos. A julgar pelas palavras de Rosa Bela, esta passagem pelo Porto deixou saudades. "Ficámos mesmo fãs", confessou a atriz.