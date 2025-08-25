Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage

Viva aos noivos: Rosa Bela e Carlos Areia casam-se em cerimónia especial, rodeados de caras bem conhecidas

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

Rosa Bela, 33 anos, voltou a encantar os fãs com a sua simplicidade e alegria. A atriz, ex-concorrente do reality show “Dilema” da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar um conjunto de fotografias no festival Sol da Caparica, onde marcou presença ao lado do marido, o ator Carlos Areia, 81 anos.

Nas imagens, Rosa Bela surge radiante e descontraída, num registo natural, sem recorrer a maquilhagem carregada, algo que os seguidores não deixaram de notar e elogiar.

Veja, em baixo, a partilha da atriz.

Na descrição da publicação, optou pela simplicidade, escrevendo apenas: “@osoldacaparicafestival ‘ 25 ☀️”

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de carinho: “Fotos tão lindas ❤️”, “Tão linda a nossa Rosinha ❤️”, “Fantástico, adoro ver-vos super felizes 🥰” e até um divertido “Gataaaa” foram algumas das reações deixadas pelos fãs.

Rosa Bela e Carlos Areia: uma história de amor ímpar

Rosa Bela e Carlos Areia vivem uma história de amor marcada pela cumplicidade e pela diferença de idades, que nunca foi um obstáculo para o casal. Após vários anos juntos, decidiram oficializar a relação e casaram-se recentemente, num momento íntimo, mas muito celebrado pelos que os acompanham.

O casal é conhecido pela boa disposição e pela forma descontraída como encara a vida. Nas redes sociais, é comum surgirem juntos, partilhando momentos de humor, ternura e companheirismo.

A passagem de Rosa Bela pelo Dilema

No verão de 2024, Rosa Bela participou no reality show da TVI, “Dilema”, onde conquistou o público com a sua personalidade espontânea e divertida. A sua passagem pelo programa deu-lhe ainda maior visibilidade, aproximando-a de novos seguidores e consolidando o seu lugar no panorama mediático português.

Recorde, no vídeo em baixo, a saída de Rosa Bela do reality show de verão, apresentado por Manuel Luís Goucha. Um momento protagonizado ao lado do agora marido Carlos Areia, que comoveu o público.

Com uma presença cada vez mais forte no meio artístico e digital, Rosa Bela mostra que a naturalidade e a autenticidade continuam a conquistar corações. Ao lado de Carlos Areia, vive uma fase feliz da sua vida, onde o amor e a carreira seguem lado a lado.