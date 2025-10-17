Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

A atriz mostrou-se comovida com a história do animal e lançou um pedido de ajuda nas redes sociais.

Rosa Bela recorreu às redes sociais para partilhar a história de um cão que foi encontrado em situação de abandono e que procura agora uma nova família. A atriz publicou várias fotografias do animal, descrevendo-o como «muito meiguinho» e «muito sociável», adiantando que terá cerca de dois anos e que «só quer miminhos».Rosa Bela apela a adoção de cão abandonado

No apelo, a companheira de Carlos Areia contou que o cão foi encontrado «magrinho ao abandono» e que está à procura de «uma família responsável que o acolha para sempre e com muito amor». A atriz pediu ainda que os interessados em adotar entrem em contacto por mensagem privada.

Conhecida pela sua ligação aos animais e pelo envolvimento em causas solidárias, Rosa Bela voltou a usar a sua visibilidade para promover a adoção responsável e sensibilizar para o problema do abandono animal.

Recentemente, Rosa Bela esteve no canal V+, à conversa com Ana Rita Clara, onde recordou os tempos de quando chegou a Lisboa:

