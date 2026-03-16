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Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

  • Há 2h e 51min
Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar» - TVI

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Rosa Bela voltou a captar a atenção dos fãs ao deixar no ar que está prestes a iniciar um novo capítulo na sua vida. A atriz recorreu às redes sociais este domingo, 15 de março de 2026, para partilhar um conjunto de fotografias enigmáticas.

«Um momento antes da história começar»

O que mais despertou curiosidade foi a legenda escolhida, que sugere mudanças importantes: «Um momento antes da história começar!»

A frase alimentou especulações entre os seguidores, que rapidamente associaram a publicação aos recentes anúncios da atriz sobre transformações na sua carreira.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nova fase profissional marcada pela independência

Recorde-se que, no início de fevereiro, Rosa Bela surpreendeu ao revelar uma mudança significativa na sua vida profissional. Aos 34 anos, a atriz anunciou que passaria a seguir um percurso independente, alinhado com a pessoa que é atualmente.

Na altura, escreveu: “A New Chapter 💫 A partir de hoje sigo o meu caminho profissional de forma independente. Sou a minha própria voz. Sem rótulos. Inteira e verdadeira.”

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A publicação gerou inúmeras reações e mensagens de apoio.

«Não é um fim, é um recomeço»

Rosa Bela fez questão de esclarecer que esta decisão não representa um encerramento de ciclo, mas sim um novo começo: “Este não é um fim. É um recomeço mais alinhado com quem sou hoje.”

A atriz mostrou-se confiante e determinada quanto ao futuro, assumindo que pretende procurar — e também criar — novas oportunidades profissionais.

Um futuro em aberto

A recente publicação, acompanhada da frase «Antes da história começar», sugere que novidades poderão estar para breve. Enquanto isso, os fãs aguardam com expectativa os próximos passos de Rosa Bela nesta nova etapa.

Recorde a história de vida marcante da atriz:

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