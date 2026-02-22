Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Rosabela, mulher de Carlos Areia, surpreendeu recentemente os seguidores com novas fotografias partilhadas no Instagram. Conhecida pelo seu humor calmo, sereno e pela sua veia artística enquanto atriz, voltou a captar atenções com uma publicação marcada pela simplicidade e profundidade emocional.

Nas imagens divulgadas, surge com fundo preto e uma expressão serena e confiante transmitindo uma atmosfera intimista e reflexiva. A acompanhar as fotografias, deixou uma frase poderosa que rapidamente ecoou entre os seguidores: «É no silêncio que começo.»

A publicação gerou uma onda de reações positivas, com inúmeros comentários a elogiar a sensibilidade, autenticidade e beleza da atriz. Entre as mensagens deixadas, destacam-se: «É no silêncio e na voz linda que tens que começa tudo💚🤍❤️💙🩷love you»;«És mesmo uma Rosa Bela!!! Beijinhos Doces com todo o carinho»; «É uma Pessoa tão inteira, tão bonita, tão genuína, tão sem manias, e com tão pouca visibilidade. Merece muito mais, boa Actriz, excelente Pessoa.»; «Adoro»; «Linda Rosa».

A publicação reforça a imagem de Rosabela como uma artista sensível e genuína, capaz de comunicar emoções profundas através da simplicidade e do silêncio, conquistando o carinho do público que a acompanha.