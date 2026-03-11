Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

  TVI Novelas
  Hoje às 15:03
«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

Uma declaração de amor.

A atriz Rosabela, esposa de Carlos Areia, voltou recentemente a conquistar a atenção dos seguidores com um vídeo partilhado no Instagram, mostrando uma faceta mais íntima e familiar da sua vida. Conhecida pelo seu humor calmo e sereno, bem como pela sua veia artística, Rosabela destacou-se nesta publicação pela simplicidade e profundidade emocional que transmitiu, ao partilhar um gesto de carinho com os seus pais.

No vídeo, a atriz mostra o momento em que oferece um aspirador de líquidos e sólidos aos pais, explicando o significado do presente: "Reels mais querido de todos! ♥️ Ofereci este aspirador de líquidos e sólidos aos meus pais (…). Queria mesmo facilitar-lhes a vida. Tornar as limpezas mais simples, mais rápidas, menos pesadas. Eles que sempre fizeram tudo por mim… agora merecem tecnologia que faça por eles. Ver o meu pai a testar com ração, polpa de tomate e café, todo entusiasmado, foi a melhor parte ♥️ Cuidar também é isto. Pequenas coisas que fazem diferença todos os dias."

O vídeo destacou-se não apenas pela originalidade do presente, mas também pelo amor e gratidão expressos por Rosabela, revelando o cuidado e atenção que dedica à família.

Entre os comentários, os seguidores mostraram-se encantados com a iniciativa e com a ternura do momento: «Adoro ❤️ saudades», «Lindos!!», «Grande Zé», «Muito bom!», «Maravilha, até líquidos ???? Deve ser incrível !!», entre muitos outros.

Com esta publicação, Rosabela prova que gestos simples podem ter grande impacto emocional, e que a atenção aos pequenos detalhes do dia a dia é também uma forma de demonstrar amor e cuidado pelos que sempre estiveram presentes na sua vida.

