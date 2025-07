«Ainda me pergunto como tive coragem»: Rosa Bela abre o coração sobre decisão marcante

Com 48 anos de diferença, estas são as fotos mais apaixonadas de Rosa Bela e Carlos Areia

Um ano depois da sua participação no reality show “Dilema”, Rosa Bela decidiu recordar aquele que considera ter sido um dos maiores desafios da sua vida. Num texto profundo e emotivo partilhado no Instagram, a atriz relembra a experiência que a marcou para sempre, dentro e fora do ecrã.

«Ainda me pergunto como tive coragem. Entrar no Dilema foi, sem dúvida, uma das maiores loucuras da minha vida.» Assim começa a sua reflexão sobre um verão que trouxe exposição, intensidade, dúvidas e crescimento. Rosa fala sem filtros da coragem que teve em aceitar o convite, e da transformação interior que viveu ao longo do programa. «Aceitei o desafio porque precisava disso: desafiar-me, sair da zona de conforto, testar os meus limites como mulher, como ser humano e, inevitavelmente, como atriz.»

A experiência, diz, foi inesperada, mas muito positiva. Cada dilema enfrentado contribuiu para o seu crescimento pessoal e profissional. Mas, mais do que tudo, Rosa destaca a ligação criada: «Ganhei-vos! Muitos já me acompanhavam, mas esta experiência trouxe-me um novo grupo de pessoas, de todas as idades, que me descobriram ali e decidiram ficar.»

Nos comentários à publicação, multiplicaram-se palavras de carinho e reconhecimento. “Gostei muito da sua participação 😘”, escreveu uma seguidora. Outra deixou uma mensagem de admiralão: “Admiro-te muito, Rosa Bela. Nunca tiveste medo de fugir ao amor e isso é o que me dá vontade de seguir-te e gostar muito da vossa linda história de amor ❤️❤️❤️”, numa referência ao seu relacionamento de longa data com Carlos Areia.

Recorde-se que Rosa Bela e Carlos Areia estão juntos há mais de 16 anos, numa relação que desafia preconceitos e sempre se mostrou sólida e cúmplice. Em 2019, o casal surpreendeu após o ator ter feito um romântico pedido de casamento. O momento especial aconteceu durante a celebração do aniversário de Rosa Bela, numa noite cheia de surpresas inesperadas. Carlos Areia, decidido a assinalar a data de forma memorável, combinou com o chef do restaurante colocar o anel numa das sobremesas servidas, uma espécie de "bolo improvisado" para surpreender a atriz.

No entanto, o plano não correu exatamente como previsto. Rosa não reparou no anel à primeira, o que gerou um misto de nervosismo e gargalhadas entre o casal. Quando finalmente se apercebeu do que estava a acontecer, não conseguiu conter o riso, convencida de que Carlos estaria a brincar. Mas não estava e o casal já tem data marcada para o casamento, que acontecerá no próximo dia 27 de julho, na Herdade da Emberiza, em Alenquer.

No final da sua partilha, Rosa deixa uma mensagem de gratidão: “Obrigada por fazerem parte desta aventura comigo. Este remember é nosso.” E tal como escreveu a amiga, cujas palavras a inspiraram antes de entrar no programa: “As coisas são aquilo que fazemos delas.” Rosa fez do seu dilema uma história de coragem, entrega e autenticidade.