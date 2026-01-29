Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Filipe Delgado tem sido, sem dúvida, um dos grandes destaques desta edição de “1.ª Companhia”, da TVI. O músico integra o grupo de recrutas que aceitou o desafio do exigente reality show do quarto canal e, desde a sua entrada, tem conquistado o público com a sua espontaneidade, carisma e sentido de humor. Entre provas físicas, disciplina militar e momentos de tensão, Filipe tem protagonizado cenas verdadeiramente hilariantes, arrancando gargalhadas não só aos colegas, mas também aos próprios instrutores — incluindo o rigoroso instrutor-chefe Joaquim, conhecido pela postura firme e exigente.

A popularidade do concorrente tem crescido de forma evidente, refletindo-se tanto nas redes sociais como nos comentários de figuras públicas que acompanham atentamente o programa. Uma dessas reações veio de Rosa Bela Soares, atriz portuguesa de 34 anos, amplamente reconhecida pelo seu percurso artístico e também pela relação de longa data com o ator Carlos Areia, de 82 anos.

A atriz mostrou-se rendida ao desempenho de Filipe Delgado ao reagir a um vídeo partilhado pela TVI nas redes sociais. Num comentário cheio de humor e espontaneidade, Rosa Bela escreveu: «se ele não ganha não sei! 😂», deixando claro quem é o seu concorrente favorito nesta edição da “1.ª Companhia”.

A prova que FIlipe Delgado está a ultrapassar fronteiras é que até a atriz e apresentadora Tássia Camargo se mostrou rendida à prestação do cabeleireiro e cantor.

Os elogios reforçam ainda mais o impacto que Filipe Delgado tem vindo a conquistar junto do público, consolidando o seu estatuto como um dos concorrentes mais acarinhados desta temporada.

Entre desafios exigentes e momentos de puro entretenimento, Filipe Delgado continua a marcar a diferença em “1.ª Companhia”, somando fãs dentro e fora do quartel — incluindo no meio artístico português e internacional.