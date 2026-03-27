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«É oficial, estou muito feliz!»: Rosa Bela anuncia novidade muito esperada

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
«É oficial, estou muito feliz!»: Rosa Bela anuncia novidade muito esperada - TVI

Uma notícia bombástica.

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A atriz Rosa Bela, conhecida pelo seu talento e dedicação à arte, e também mulher e companheira do ator Carlos Areia, está a viver uma fase muito feliz profissionalmente. Depois de vários anos a brilhar em teatro e televisão, Rosa dá agora uma grande novidade aos seus fãs: estreia-se no cinema.

É um marco importante na carreira da atriz, que vai integrar, pela primeira vez, o elenco de um filme, e não poderia estar mais radiante. Em declarações partilhadas na sua conta de Instagram, Rosa expressou a sua alegria: «Vamos. É oficial, estou muito feliz! Vão lá deixar o vosso amor e a vossa força! Vejam até ao fim!».

O filme em questão chama-se «O meu nome é Luiza de Jesus» e as filmagens já arrancaram, prometendo um projeto emocionante e cheio de potencial. Esta estreia representa não só um passo importante na carreira de Rosa Bela, como também uma oportunidade de mostrar o seu talento num novo formato e para um público ainda mais amplo.

O público está ansioso por acompanhar Rosa Bela no grande ecrã e partilhar desta nova etapa da sua carreira. Sem dúvida, este é um momento inesquecível e emocionante para a atriz, que continua a construir um percurso sólido e inspirador no mundo das artes.

Está a ser um ano muito intenso para o casal: 

 

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