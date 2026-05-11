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“Realizei dois sonhos”: Rosa Bela faz anúncio comovente

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:48
“Realizei dois sonhos”: Rosa Bela faz anúncio comovente - TVI

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A atriz Rosa Bela está a viver uma fase especialmente feliz da sua carreira. Conhecida do público português pelo talento e dedicação ao mundo da representação, e também pela relação com o ator Carlos Areia, a artista acaba de alcançar um dos maiores sonhos profissionais da sua vida: a estreia no cinema.

Depois de vários anos ligados ao teatro e à televisão, Rosa Bela integrou, pela primeira vez, o elenco de um filme, um momento que descreve como profundamente marcante e emocionante. A atriz não escondeu a felicidade por finalmente concretizar o sonho de participar numa produção cinematográfica, especialmente num filme de época, um género que sempre admirou.

Nas redes sociais, Rosa Bela partilhou com os seguidores a emoção vivida durante este projeto, deixando um testemunho carregado de gratidão e entusiasmo: “Há filmes que acabamos. E há filmes que ficam dentro de nós. ‘O Meu Nome é Luíza de Jesus’ foi um deles. Obrigada a todos os que fizeram parte desta viagem tão intensa, tão dura e tão bonita. ❤️ Ansiosa para poder partilhar tudo tudo com vocês! ✌️ Há… e realizei dois sonhoooos, fazer um filme e ainda por cima de época. 💫 Obrigada @cinemate_productions pela oportunidade e por terem acreditado em mim para este projeto.”

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários carinhosos por parte dos seguidores e amigos da atriz. Entre as várias mensagens destacaram-se palavras como “Bela”, deixada por Tomás Taborda, “Adoro trabalhos de época!”, “Aiiii estou super curiosaaa”, “A mais bonita”, “Maravilhosa” e ainda “Que chiqueza o vestuário. Estou aguardando a estreia. Estás linda.”

Com esta estreia no cinema, Rosa Bela dá agora um novo passo na sua carreira artística, mostrando-se entusiasmada com os desafios futuros e com a possibilidade de partilhar este novo projeto com o público.

 

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