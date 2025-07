A dias de se casar, Rosa Bela mostra transformação inesperada

Com 48 anos de diferença, estas são as fotos mais apaixonadas de Rosa Bela e Carlos Areia

Rosa Bela está prestes a subir ao altar com o ator Carlos Areia, 81 anos, e, a poucos dias do grande dia, surpreendeu tudo e todos ao revelar uma transformação física notável. A atriz de 33 anos partilhou nas redes sociais o resultado de meses de dedicação a um plano de bem-estar físico e emocional, que a deixou com um novo brilho.

Num vídeo divulgado no Instagram, Rosa Bela mostra o “antes e depois” da sua mudança, acompanhada de uma mensagem inspiradora: «MUDANÇA REAL. MOTIVAÇÃO VERDADEIRA. Sim, é possível transformar o corpo e a mente com acompanhamento, equilíbrio e foco.»

A atriz revelou ter seguido o plano, destacando três pilares essenciais do seu processo:

🥗 Alimentação equilibrada

💊 Suplementação de alta qualidade

🧠 Apoio nutricional constante e personalizado

Mais do que uma transformação estética, Rosa sublinha que esta mudança teve um impacto profundo na sua autoestima e bem-estar emocional:

«Não foi só estética. Foi autoestima. Foi compromisso comigo. Se estás à espera de um sinal para começares… aqui está ele. ❤️»

O casamento com Carlos Areia, com quem está noiva há vários anos, está marcado para o próximo dia 26 de julho, na romântica Herdade da Emberiza, em Alenquer. Nas redes sociais, Rosa já partilhou alguns momentos dos preparativos, incluindo a escolha do vestido de noiva — momento especial que viveu com visível emoção.

Esta nova fase na vida de Rosa Bela está a ser vivida com intensidade, foco e muita gratidão — e a transformação física é apenas um reflexo exterior da felicidade interior.